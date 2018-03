JUGENDVERTRETUNG: Abstimmungshilfe der BJV informiert noch bis Sonntag online zur Volksbefragung!

Die Infobroschüre der BJV soll Jugendlichen die Entscheidung am 20. Jänner erleichtern. Alle Infos auf www.abstimmungshilfe.at

Wien (OTS) - Mit ihrer Abstimmungshilfe liefert die Bundesjugendvertretung (BJV) Jugendlichen wichtige Informationen zur Volksbefragung am 20. Jänner, erklärt BJV-Vorsitzende Johanna Zauner:

"Viele Jugendliche fühlen sich für die Entscheidung am kommenden Sonntag zu wenig informiert, obwohl dadurch zentrale Weichen für ihre Zukunft gestellt werden."

Die Volksbefragung ist für viele Jugendliche die erste Gelegenheit, sich direkt an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Dennoch fühlen sie sich hier von der Regierung im Stich gelassen. "Vor allem mangelt es an objektiven Informationen, die nicht an Wahlkampagnen erinnern", kritisiert Zauner.

Übersicht über Argumente beider Seiten

Die Informationsbroschüre der BJV schließt diese große Informationslücke und bietet Jugendlichen einen Überblick über die wichtigsten Fakten zur Volksbefragung: "Neben wichtigen Informationen zur Teilnahme an der Volksbefragung liefert die Abstimmungshilfe eine ausgewogene Übersicht über Pro- und Contra-Argumente, damit sich Jugendliche ihre eigene Meinung bilden können. Dazu haben wir Stimmen von unterschiedlichen Parteien und Organisationen eingeholt. Denn nur wenn sich Jugendliche gut informiert fühlen, werden sie auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen", so Zauner.

Die Abstimmungshilfe enthält:

Informationen zur Volksbefragung (Wann, wie und wo kann ich abstimmen? Wer darf abstimmen? Was brauche ich dafür? Etc.)

Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen

Zusammenfassung der Argumente für Wehrpflicht, Zivildienst, Berufsheer und bezahltem freiwilligem Sozialjahr Alle Unentschlossenen können jetzt noch die Möglichkeit nutzen und sich bis am Abstimmungstag einen Überblick über die wichtigsten Argumente verschaffen. Die Broschüre gibt es als Download oder zum online Durchblättern auf www.abstimmungshilfe.at

"Nach der Volksbefragung geht es vor allem darum, dass die Regierung tatsächlich zu ihrem Wort steht und das Ergebnis verbindlich berücksichtigt. Egal wie die Entscheidung ausfällt, die BJV wird sich jedenfalls dafür einsetzen, dass es keine Verschlechterungen für junge Menschen gibt", betont Zauner abschließend.

Link: www.abstimmungshilfe.at

