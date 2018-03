ÖH AVISO: Wider das Vergessen - Erinnerungspolitik an Österreichs Universitäten

Podiumsdiskussion im Rahmen des Projekts "Hochschulen in der NS-Zeit"

Wien (OTS) - Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit war lange Zeit ein Tabuthema für die Universitäten in Österreich. Aktive Erinnerungspolitik fand und findet kaum statt. Nur wenige Universitätsangehörige wissen welche Rolle Studierende und Lehrende bzw. Wissenschaft und Forschung im Austrofaschismus und Nationalsozialismus gespielt haben.

Das Projekt "Hochschulen in der NS Zeit" versucht Studierenden die

Möglichkeit zu geben die Geschichte der eigenen, aber auch anderer

Universitäten, zu erforschen. Seit Herbst 2012 arbeiten an mehreren

Universitäten Seminargruppen an der Aufarbeitung einzelner Themen,

um sie schlussendlich in einer gemeinsamen Publikation zu

veröffentlichen.



Am Podium diskutieren dazu:



Eva Blimlinger, Rektorin Akademie der Bildenden Künste

Oliver Rathkolb, Vorstand Institut für Zeitgeschichte Uni Wien

Nina Horaczek, Journalistin und Autorin

Moderation: Tanja Malle, Ö1



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Um Anmeldung unter sekretariat @ oeh.ac.at wird gebeten.



Datum: 18.1.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Fanny

Hensel-Mendelssohn-Saal

Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien



