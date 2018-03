Termin: "Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Kurz besucht die LBS Waldegg

Integrationsbotschafter Özaydin Akbaba, Mi-Ja Friedländer und Zarko Radulovic diskutieren mit Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Integrationsbotschaftern Özaydin Akbaba, Film- und Theaterschauspieler, Kabarettist, Drehbuchautor, Mi-Ja Friedländer, Gründerin und Geschäftsführerin der Akakiko Restaurantgruppe und Zarko Radulovic, Journalist/Chefredakteur der Medien-Servicesstelle Neue ÖsterreicherInnen, ist Staatssekretär Sebastian Kurz in der LBS Waldegg. Die Integrationsbotschafter erzählen den Schülerinnen und Schüler über ihren erfolgreichen Weg in Österreich. In der anschließenden Diskussion besteht die Möglichkeit, Fragen an den Staatssekretär und die Integrationsbotschafter zu stellen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 17. Jänner 2012, 10:30 Uhr

Ort: LBS Waldegg, Hauptstraße 41, 2754 Waldegg

