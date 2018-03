Bundeskanzler Faymann gratuliert Christoph Waltz zum Golden Globe

Wien (OTS) - "Ich freue mich sehr, dass die schauspielerische Leistung von Christoph Waltz in 'Django Unchained' mit einem so prestigeträchtigen Preis gewürdigt wurde", bezog sich Bundeskanzler Werner Faymann auf dessen Erfolg als bester männlicher Nebendarsteller bei der Verleihung der Golden Globes Sonntagnacht in Los Angeles. Schon die Nominierung für einen bedeutenden Filmpreis sei eine große Ehre. "Ich möchte deshalb Christoph Waltz wirklich herzlich dazu gratulieren, dass er sich, gegen eine so namhafte Konkurrenz und so wie schon 2010, durchgesetzt hat", so der Bundeskanzler in einer ersten Reaktion nach Bekanntgabe der Ergebnisse anlässlich der Preisverleihung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: +43 1 531 15-202243, +43 664 884 947 06

E-Mail: juergen.schwarz @ bka.gv.at