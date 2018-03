Neues Volksblatt: "Hingehen!" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 14. Jänner 2013

Linz (OTS) - Thema Nummer eins am Stammtisch ist die Wehrpflicht-Volksbefragung am kommenden Sonntag. Die Erfahrung dort zeigt, dass es einen harten Kern an Wehrpflicht-- und Zivildienst-Befürwortern, einen ebenso harten Kern von Wehrpflicht-Gegnern und eine große Gruppe gibt, die sich von diesem Problem überfordert fühlt - und die meint, die Regierung hätte diese Entscheidung nicht an die Bürger delegieren dürfen.

Aber jetzt ist es nun einmal so. In den Umfragen gibt es eine stabile Mehrheit für Wehrpflicht und Zivildienst, die allerdings nicht so groß ist, dass die Sache schon gelaufen wäre. Es wird daher darauf ankommen, wer zur Abstimmung hingeht.

Hingehen ist auch deshalb so wichtig, weil die Regierung erklärt hat, sie werde das Ergebnis akzeptieren. Was dazu führen könnte, dass eine verschwindende Minderheit darüber entscheidet, wie es in Österreich in Sachen Landesverteidigung, beim Katastrophenschutz, im Sozialbereich, mit der Neutralität und mit den Staatsfinanzen weitergeht. Denn eines zeigen alle Beispiele: Das Berufsheer mit dem bezahlten Sozialjahr ist die teurere Variante. Um wie viel, darüber streiten die Experten; die Schweden geben für ihr Berufsheer jedenfalls doppelt so viel aus wie Österreich für das Bundesheer. Und noch etwas sollte zu denken geben: Dass gerade jene, die das Bundesheer ganz abschaffen wollen, so vehement für das Berufsheer eintreten. Warum wohl?

