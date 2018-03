FPÖ-Mölzer: Werner Faymann entlarvt sich als europapolitischer Heuchler

Im Juni 2008 übte sich der SPÖ-Bundeskanzler in einem "Krone"-Leserbrief in EU-Kritik, und heute ist er zum Sprachrohr der Brüsseler Zentralisten geworden

Wien (OTS) - Wenn Werner Faymann im Vorfeld seines Auftritts vor dem Europäischen Parlament in einem Zeitungsinterview die EU in höchsten Tönen lobt, dann habe beim Herrn Bundeskanzler in den letzten knapp fünf Jahren ein bemerkenswerter Sinneswandel stattgefunden, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Als Faymann im Juni 2008 zusammen mit dem damaligen Bundeskanzler Gusenbauer einen Leserbrief an den Krone-Herausgeber Hans Dichand schickte, klang alles noch ganz anders", fügte Mölzer hinzu.

So schrieben damals Faymann und Gusenbauer, viele Menschen beklagten das Demokratiedefizit der EU und die mangelnde Transparenz. Und heute sei der SPÖ-Bundeskanzler, so der freiheitliche EU-Mandatar, voll des Lobes für die Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen. "Wenn Faymann meint, bei den Brüsseler Ratstreffen gehe es konstruktiver zu als bei den Gremien im eigenen Land, dann wohl deshalb, weil dort fast nur EU-Fanatiker versammelt sind", hielt Mölzer fest.

Zudem macht der freiheitliche Europaabgeordnete darauf aufmerksam, dass an anderer Stelle des berühmten Leserbriefs folgender Satz zu lesen sei: "Die SPÖ wird sich in der Bundesregierung für eine bessere Informationsarbeit einsetzen, die die Vor- und Nachteile der Mitgliedschaft in der EU objektiv und nachvollziehbar darstellt." Aber heute habe der SPÖ-Bundeskanzler dieses Objektivitätsversprechen längst gebrochen, vielmehr gefalle er sich in der Rolle eines Sprachrohrs Brüsseler Zentralisten, erklärte Mölzer.

Faymann redet in Österreich anders als er in Brüssel handelt

Wenig überraschend sei Faymanns Geständnis, dass er sich mit dem britischen Premier David Cameron schwerer tue als mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Schließlich vertritt Cameron die Interessen Großbritanniens, während Faymann die Interessen Österreichs in Brüssel verrät. Aber Cameron deswegen vorzuwerfen, er rede im eigenen Land anders als im Europäischen Rat, geht doch etwas zu weit. Hier soll sich Faymann lieber selbst an der Nase nehmen", erklärte Mölzer.

Denn Faymann habe allzu häufig im EU-Hauptausschuss des Nationalrates eine andere Meinung vertreten als beim darauffolgenden EU-Gipfel, betonte der freiheitliche Europaparlamentarier. "Somit ergibt sich aus der Gesamtbetrachtung der Faymannschen EU-Politik folgende Schlußfolgerung. Wenn Faymann sinngemäß erklärt, FPÖ-Obmann HC Strache sei ein europapolitischer Hetzer, dann ist er selbst ein europapolitischer Heuchler", schloss Mölzer.

