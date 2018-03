Windbüchler-Souschill: Freiwilliges soziales Jahr ist große Chance für die Gesellschaft

Grüne für Freiwilligkeit für alle Frauen und Männer

Wien (OTS) - Bei der heutigen Präsentation der Studie zum Vergleich der Kosten von Zivildienst und Freiwilligem Sozialen Jahr von Innenministerin Mikl-Leitner sind keine neuen Erkenntnisse entstanden. Es hat sich vielmehr der Eindruck verstärkt, dass die Innenministerin mit aller Kraft versucht, den Ausgang der Volksbefragung zur Wehrpflicht am 20. Jänner maßgeblich zu beeinflussen. "Leider erleben wir eine nahtlose Fortsetzung des innerkoalitionären Hick-Hack-Kurses der beiden Regierungsparteien. Statt sachlich über das Für und Wider zur Wehrpflicht zu diskutieren, wird uns eine Studie zur Generalabrechnung mit dem Koalitionspartner präsentiert", sagt die Zivildienstsprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler-Souschill.

Dass der Zivildienst laut Mikl-Leitner ein "Erfolgsmodell" sei und alle anderen Vorschläge der Anfang vom Ende der Freiwilligkeit und nur mehr Kosten und weniger Leistung brächte entbehrt für Windbüchler-Souschill jeder Grundlage: "Spannend ist nämlich, dass die Studie als allgemeine Zivildienststudie bereits im November erscheinen hätte sollen. Dass sie verspätet und so knapp vor der Volksbefragung erscheint, hat eine sehr schiefe Optik."

Mikl-Leitner unterstellt dem Hundstorfer-Modell, das in etwa von gleichen Kosten für Zivildienst und Freiwilligem Sozialem Jahr ausgeht, einen "manipulativen" Charakter. Sie selbst kommt in ihren Berechnungen auf den doppelten finanziellen Aufwand für das Freiwillige Soziale Jahr gegenüber dem Zivildienst. Dabei wird aber keineswegs auf wichtige Punkte wie Bedarf und weitflächige Bereitschaft zur Freiwilligkeit der Österreicherinnen und Österreicher Rücksicht genommen: "Sozialpolitik bedeutet für die ÖVP, dass die Arbeit billig und zwangsverpflichtet stattfinden soll. Dabei wird die sozialrechtliche Absicherung in den wichtigen Bereichen wie Pflege und Betreuung vollkommen vergessen. Es scheint, als würde die ÖVP einfach versuchen, sich über eigene Zahlen ihre Legitimation für das alte Modell des Zivildienstes zu verschaffen. Während sich das Sozialsystem via Zivildienst am Rücken junger Männer abspielt, wird nun von Seiten der Innenministerin das Freiwillige Soziale Jahr als ausschließlich auf dem Rücken von PensionistInnen und Familien finanzierbar dargestellt. Das ist einfach falsch", hält Windbüchler-Souschill fest und spricht sich einmal mehr für ein freiwilliges soziale Jahr aus.

"Alle Männer und Frauen ab 18 Jahren sollen sich freiwillig für ein soziales Jahr entscheiden können, das kollektivvertraglich entlohnt wird. Die Kosten, egal ob Zivildienst oder freiwillig soziales Jahr, werden die Ministerien so oder so weiterhin tragen müssen. Der Zivildienst kostet schon jetzt 140 Millionen Euro im Jahr. All die Schwarzmalerei von Seiten der Regierung wird die Bürgerinnen und Bürger daher nicht täuschen können. Denn zum Schluss bleibt das bessere Argument übrig und das heißt: Freiwilligkeit statt Zwang", meint Windbüchler-Souschill.

