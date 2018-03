Terminaviso über das geplante Wochenprogramm (KW 3) von Frau Finanzministerin Dr. Maria Fekter

Wien (OTS) - Mittwoch, 16.1.

18:00 Uhr Vortrag von BM Dr. Maria Fekter beim Galaabend der 34. Wintertagung des Güteverband Transportbeton (Hotel Das Seekarhaus, Seekarstraße 32, 5562 Obertauern)

Donnerstag, 17.1.

11:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter besucht das Finanzamt Zell am See (Brucker Bundesstraße 13, 5700 Zell am See)

Freitag, 18.1.

11:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter zu Besuch im Finanzamt Innsbruck (Innrain 32, 6020 Innsbruck)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

Tel.: (++43-1) 514 33 - 500 005