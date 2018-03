Termin: "Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Kurz besucht die Vienna Business School Mödling

Integrationsbotschafter Ivana Cucujkic, Karel Mauric und Ismet Özdek diskutieren mit Schülerinnen und Schülern

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Integrationsbotschaftern Ivana Cucujkic, Journalistin, Karel Mauric, Geoinformatiker bei der Post AG und Ismet Özdek, Elektroanlagentechniker, Tanzlehrer und Sanitäter, ist Staatssekretär Sebastian Kurz in der Vienna Business School Mödling. Die Integrationsbotschafter erzählen den Schülerinnen und Schüler über ihren erfolgreichen Weg in Österreich. In der anschließenden Diskussion besteht die Möglichkeit, Fragen an den Staatssekretär und die Integrationsbotschafter zu stellen.

Zeit: Mittwoch, 09. Jänner 2013, 10:30 Uhr

Ort: Vienna Business School HAK / HAS Mödling Maria-Theresien-Gasse 25, 2340 Mödling

