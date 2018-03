ÖH AVISO: Lehre - mehr als die Summe aller Lehrveranstaltungen?

Podiumsdiskussion anhand der Ergebnisse des Projekts "Forum Hochschule"

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft und das Ministerium für Wissenschaft und Forschung laden gemeinsam zur Diskussion. Mit Fokus auf das Thema Qualität der Lehre soll die Möglichkeit geschaffen werden wichtige, aber leider oft vernachlässigte Fragen ins Zentrum zu stellen.

Lehre - mehr als die Summe aller Lehrveranstaltungen?



Welche Anforderungen werden an die Lehre gestellt und welche

Herausforderungen ergeben sich dadurch für Lehrende? Sind der

Bologna-Prozess und das Konzept des Student Centered Learning im

Hörsaal bereits angekommen? Welche Ausbildung sollten Lehrende

durchlaufen und welcher Stellenwert kommt der Lehre an den

Hochschulen derzeit zu? Diesen und vielen weiteren Fragen soll in

der Diskussion Raum geboten werden.



Es diskutieren:

- Dr. Karlheinz Töchterle, BM für Wissenschaft & Forschung

- Karin Gutiérrez-Lobos, Vizerektorin für Lehre (Med Uni Wien)

- Martin Polaschek, Vizerektor für Lehre (Uni Graz)

- Angelika Gruber, Vorsitzteam ÖH-Bundesvertretung



Wir laden die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich dazu

ein!



Datum: 10.1.2013, 18:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Haus der Musik Veranstaltungssaal

Seilerstätte 30, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Johanna Griesmayr, Pressesprecherin

Tel.: 0676 888 52 212

johanna.griesmayr @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/