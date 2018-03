Schwentner: Jämmerliche Bilanz der Gleichstellungspolitik im Bildungswesen

Grüne fordern Verankerung geschlechtersensibler Studienwahl im Bildungssystem

Wien (OTS) - "Seit Jahren gibt es viele Lippenbekenntnisse dazu, mehr Frauen für technische Berufe zu interessieren. Nun zeigt sich, dass öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie die MINT-Kampagne von Wissenschaftsminister Töchterle auch in Zukunft nicht greifen werden, weil sie nicht früh genug ansetzten. Sie müssten schon während der Schule angesetzt werden. Doch Unterrichtsministerin Schmied hat alle Projekte zur geschlechtssensiblen Berufswahl längst eingestellt oder radikal zusammengekürzt. Hier zeigt sich eine jämmerliche Bilanz der Gleichstellungspolitik im Bildungswesen, die mit einem Girls Day im Jahr nicht wettgemacht werden kann", sagt Judith Schwentner, Frauensprecherin der Grünen, anlässlich der Veröffentlichung der Hochschulprognose der Statistik Austria.

Des Weiteren kritisiert Schwentner: "Die Regierung hat bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Technikstudien katastrophal versagt. Das Schulsystem verstärkt Geschlechterstereotypen bei der Berufs- und Ausbildungswahl und der Großteil der PädagogInnen hat keinerlei Ausbildung in gendersensibler Didaktik. Wenn die Schule es nicht schafft, bei den Mädchen das Interesse an Mathematik und Physik zu wecken, dann braucht sich niemand wundern, wenn technische Fächer bei der Studienwahl nicht gewählt werden."

Die Rahmenbedingungen für Frauen müssten sich darüber hinaus auch bei den Hochschulen verbessern. "Wenn längere Hochschulausbildungen für Frauen in Zukunft wieder weniger attraktiv sein werden, dann muss man sich anschauen, woran das liegt. Die Karrierehindernisse, mit denen WissenschaftlerInnen im Hochschulsystem zu kämpfen haben, werden der Prognose nach nicht weniger, sondern eher mehr. Wissenschaftsminister Töchterle ist hier gefragt, der Vergeudung von Talenten durch unzureichende Rahmenbedingungen entgegenzuwirken " sagt Schwentner.

