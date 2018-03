Finanzspekulationen mit Agrarrohstoffen umgehend stoppen!

Kongress mit Kofi Annan

Wien (OTS) - Die deutsche DekaBank hat angekündigt, aus Spekulationsgeschäften mit Grundnahrungsmitteln auszusteigen. Die Caritas Österreich begrüßt diesen wichtigen ersten Schritt. In den vergangenen Jahren haben im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise Anleger Agrarrohstoffe und Land und Boden als neue Investitionsform erkannt "Diese Geschäfte sind mitverantwortlich dafür, dass die Preise von Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Reis und Mais seit 2006 ständig angestiegen sind. Eine Tonne Mais kostet am Weltmarktpreis heute mehr als doppelt so viel wie noch vor 5 Jahren. Die ärmsten Menschen müssen daher 60-80% ihres spärlichen Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Bereits eine geringe Steigerung der Preise kann drastische Folgen auf die Ernährungssituation haben und zu einer Frage des Überlebens werden", so Caritas-Präsident Franz Küberl.

Die Caritas fordert, dass Finanzspekulationen mit Agrarrohstoffen, welche die Preise von Grundnahrungsmitteln in die Höhe treiben und damit den Hunger der kleinbäuerlichen Bevölkerung in Afrika, Asien und Osteuropa verursachen, gestoppt werden. Hier muss die EU umgehend tätig werden und endlich mit scharfen Regulierungen, vor allem der Agrarrohstoffmärkte, exzessiven Spekulationen Einhalt gebieten.

"Die Banken und der Finanzsektor müssen in einer globalisierten Welt nicht nur gegenüber ihren AktionärInnen, sondern auch gegenüber den Ärmsten ihre Verantwortung wahrnehmen und mit dem Ausstieg aus der Nahrungsmittelspekulation ein Zeichen setzen!", so Küberl.

Die Caritas fordert daher die Banken auf, als ersten Schritt auf Spekulationen mit Nahrungsmittelrohstoffen wie Soja, Mais und Weizen in ihren Angeboten zu verzichten. Banken in Österreich müssen ihren KundInnen Auskunft darüber geben, ob sie Fonds oder andere Veranlagungen anbieten, die der Spekulation mit Nahrungsmitteln dienen.

Caritas-Kongress "Zukunft ohne Hunger"

Der internationale Caritas-Kongress "Zukunft ohne Hunger" am 1. und 2. Juni 2012 in Wien bringt ExpertInnen, Wirtschaftstreibende, engagierte ÖsterreicherInnen und PartnerInnen aus dem Süden zusammen, um gemeinsam weitere Strategien gegen den weltweiten Hunger zu erarbeiten.

Vortragende sind u.a. der Friedensnobelpreisträger, ehem. UN-Generalsekretär und nunmehriger Syrien-Sonderbeauftragte Kofi Annan, Marina Ponti, Europa-Direktorin der UN-Millenniumskampagne, EU-Kommissarin Marina Ponti. Thomas Stelzer, Beigeordnete Generalsekretär für Politikkoordination und interinstitutionelle Angelegenheiten der UN und 30 weitere ExpertInnen aus 19 Ländern.

