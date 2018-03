FPÖ-Pisec: Sparquote im Sturzflug

Dieses Merkmal einer schleichenden Verarmung der Bevölkerung wird von SPÖ und ÖVP nicht berücksichtigt - Eine Steuer- und Abgabenentlastung der Bürger ist dringend erforderlich

Wien (OTS) - Wie aus den jüngst veröffentlichen Zahlen der Statistik Austria zu entnehmen ist, setzt sich eine dramatische Entwicklung hinsichtlich der Sparquote weiter fort. Lag sie 2007 noch bei 11,7%, erreichte sie 2011 einen Tiefpunkt bei 7,5%. Die Österreicher sparen also um ca. 36% weniger. "Die Sparquote ist deshalb von Bedeutung - vor allem wenn sie eine so markante Tendenz aufweist -, da sich daraus wichtige Rückschlüsse ziehen lassen", so FPÖ-Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, Vizepräsident der Wirtschaftsplattform 'FPÖ pro Mittelstand'.

"Was nicht gespart wird, wird konsumiert. Allerdings", so Pisec weiter, befänden sich die Österreicher aufgrund der Einkommenssteigerungen nicht in einem Konsumrausch, sondern das Gegenteil sei der Fall: "2011 legte das nominell verfügbare Einkommen zwar um 2,6% zu, eine Inflationsrate von 3,3% ließ das Realeinkommen allerdings schrumpfen. Die Österreicher sind nicht in optimistischer Kauflaune, sondern gezwungen mehr auszugeben, um das tägliche Leben zu finanzieren", betont der FPÖ-Bundesrat die tatsächliche Situation. Zusätzlich wirke die steigende Abgabenbelastung (Steuerbelastung +4,9%, Sozialabgaben +4,6%) negativ auf das Einkommen. Mit dem neuen Sparpaket werde die Belastung noch mehr ansteigen und damit das Realeinkommen noch weiter sinken.

Pisec erklärt, dass niedrige Sparquoten ein Indikator für niedrige Einkommen seien. Zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse werde ein bestimmter Einkommensbetrag zur Konsumation verwendet, darüber hinaus werde gespart. Weiter hält er fest: "Ist das verfügbare Einkommen gering, muss es zur Gänze oder groß teils zur Bestreitung des Lebensunterhaltes aufgewendet werden, die Sparquote ist gering. Wird mehr konsumiert als eingenommen, lebt man auf Pump und die Schulden werden immer mehr; ein Prinzip das die österreichische Bundesregierung praktiziert."

"Die stark rückläufige Sparquote ist also ein Merkmal der schleichenden Verarmung der Bevölkerung. Umso unverständlicher ist es, dass die Regierung in dieser Situation auch noch die letzten Sparanreize wie die Bausparförderungen drastisch kürzt. Auch für die Wirtschaft bedeutet eine niedrige Sparquote langfristig Probleme, da kein Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Um diesen Teufelskreis zu entrinnen, ist eine Erhöhung der Realeinkommen erforderlich, was zunächst nur durch eine Steuer- und Abgabenentlastung der Bürger zu erreichen ist. Dies verweigert jedoch die Bundesregierung", so Pisec.

