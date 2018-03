ARBÖ: Eurosuper erzielt neuen Rekord

Auch nach Osterferien verteuerten sich die Preise - Montag der "günstigste" Tanktag - bis zu 2 Cent Ersparnis

Wien (OTS) - Eurosuper ist heute mit 1,514 Euro pro Liter im

Schnitt erneut auf einem historischen Höchststand angekommen, meldet der ARBÖ. Damit ist der letzte Höchstpreis vom 3.April (1,513 Euro) pulverisiert. "Es ist erschreckend, dass sich der Aufwärtstrend auch nach den Osterferien fortsetzt", so ARBÖ-Sprecher Tom Woitsch.

"Es ist jede Woche das Gleiche: am Montag purzeln die Preise -zögerlich, aber doch - nach unten, um dann für den Rest der Woche zu steigen." Montag ist und bleibt somit der "günstigste" Tag zum Tanken. Der ARBÖ rät daher all jenen, die einen leeren Tank haben noch vor dem Wochenende den Tank aufzufüllen. Diejenigen, die über das Wochenende auskommen, sollten auf jeden Fall bis Montag zuwarten, denn die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das Wochenende im Vergleich zur restlichen Woche recht teuer ist. "Wer am Montag tankt, der spart bis zu 2 Cent pro Liter, denn um so viel verteuert sich Sprit nämlich über die gesamte Woche gesehen", so der ARBÖ-Experte.

