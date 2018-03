Medizin-Uni Linz keine Lösung des Jungmediziner-Exodus

Jungmediziner aus ganz Österreich werden durch "Zwangsturnus" ins Ausland getrieben - Ärztekammer drängt auf Verbesserung der Ausbildung

Wien (OTS) - Von Jahr zu Jahr gehen immer mehr Absolventen der österreichischen Medizinuniversitäten ins Ausland. Aktuell arbeiten mehr als 2200 österreichische Mediziner in Deutschland. "In Österreich wird der Turnus sehr oft als Grundlage für die Facharztausbildung verlangt, so war das aber nie vorgesehen", kritisiert der Präsident der Ärztekammer für Wien, Walter Dorner. ****

"In Wien gibt es viele Jungmediziner, die bis zu 30 Monate auf ihren Turnus warten müssen. Diese gehen eben nach Deutschland, um gleich ihre Facharztausbildung zu beginnen" ergänzt der Referent für arbeitslose Ärzte und Jungmediziner der Ärztekammer für Wien, Martin Andreas. Erst wenn man in Österreich die Ausbildung in den Krankenanstalten verbessere und eine Facharztausbildung direkt nach dem Studium ermögliche, könne man die jungen Kolleginnen und Kollegen im Land halten. "Dann wird es auch keinen Medizinermangel in Oberösterreich geben. Denn schon jetzt gilt für viele Oberösterreicher, dass der Weg zur direkten Facharztausbildung im nahen Deutschland deutlich schneller möglich wird", betont Andreas.

Dorner: "Zurzeit arbeiten wir an einer österreichweiten Umstellung der Ausbildung, die zu einer deutlichen beruflichen Verbesserung für Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung führen soll." Die österreichweite Evaluierung der Ausbildung habe dabei "ein großes Verbesserungspotenzial" gezeigt. Vor allem die Befreiung von Systemerhaltertätigkeiten und den delegierbaren Tätigkeiten an das Pflegepersonal sei essenziell, um eine fundierte Ausbildung in Österreich zu ermöglichen, so Dorner.

