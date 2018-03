Ferienjobs für NaturliebhaberInnen - www.oekoferienjobs.at bietet für jede/n etwas!

Ökoferienjobs- Praktika und Volontariate jetzt wieder aktuell im Internet! Viele neue interessante Angebote im In- und Ausland.

Wien (OTS) - Auf der Ökoferienjobbörse www.oekoferienjobs.at finden Jugendliche, die eine sinnvolle Alternative zu den üblichen Ferialstellen suchen, eine umfangreiche Sammlung von ökologischen und nachhaltigen Sommerjobs, Praktika und Volontariaten. "green jobs sind zukunftssichere Umweltberufe, die mit dynamischen und innovativen Aufgabengebieten gerade jungen Menschen eine tolle Perspektive am Arbeitsmarkt bieten - die Zahl von aktuell 210.000 green jobs belegt dies eindrucksvoll. Mit der Vermittlung von Ökoferienjobs und Praktika machen wir Jugendliche auf die Bandbreite von green jobs aufmerksam und wecken ihr Interesse für die Arbeitsplätze der Zukunft", motiviert Umweltminister Niki Berlakovich Jugendliche, sich ab sofort auf der Website über Jobangebote zu informieren.

Auch wenn nicht alle Angebote zum Bespiel am Ökobauernhof, im Kampagnenbüro oder auch in einem Naturschutzgebiet bezahlt sind, so bieten sie doch jede Menge Abenteuer und Berufserfahrung. Das Angebot für Sommer 2012 ist aktualisiert ab sofort auf www.oekoferienjobs.at online.

***

Die meisten der angebotenen Jobs bieten jungen Menschen die Möglichkeit, Erfahrungen außerhalb des üblichen Alltags zu sammeln. Im Nationalpark BesucherInnen betreuen, in einem Ökodorf nachhaltigen Lebensstil kennen lernen oder im Bergwald Bäume pflanzen und Wege reparieren: All das bietet nicht nur eine Vielzahl neuer Eindrücke und Kontakte, auch wertvolle Kenntnisse wie Projektmanagement, Rhetorik, Teamfähigkeit, selbständiges Arbeiten und Flexibilität lassen sich an solchen ungewöhnlichen Arbeitsplätzen lernen und sind in jedem Lebenslauf wichtig.

"Die Arbeit in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei FAIRTRADE verschaffte mir einen umfassenden Einblick in die PR-Arbeit sowie in das Thema Fairer Handel", erzählte uns z.B. Martina über Ihren Job, den sie über die Ökoferienjobbörse entdeckt hatte.

Benutzerfreundliche Datenbank

Die umfangreiche Sammlung von Jobangeboten ist gratis im Internet abzurufen. Eine benutzerfreundliche Datenbank mit verschiedenen Kriterien ermöglicht eine zielgenaue Suche nach den eigenen Vorstellungen. Bewerbungen schickt man direkt an die jeweiligen AnbieterInnen. Ergänzt wird das Angebot durch eine umfangreiche Linksammlung, durch Informationen zu Bewerbung und Rechtsstellung von PraktikantInnen.

Die Möglichkeit für FerialpraktikantInnen Fotos und Berichte den Anzeigen selbst hinzuzufügen, macht die Seite zu einer interaktiven Plattform.

Angebot wird laufend erweitert

Durch das flexible Medium Internet kann das Angebot laufend erweitert und ergänzt werden. AnbieterInnen von Ferienjobs im Umwelt-und Nachhaltigkeitsbereich sind daher gerne eingeladen, den auf der Seite integrierten Fragebogen auszufüllen und so noch heuer interessierte junge Leute als HelferInnen zu engagieren!

Die aktualisierte Homepage www.oekoferienjobs.at ist ab sofort online!

FORUM Umweltbildung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Abt. II/3 Nachhaltige Entwicklung) und des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Abt. I/6 Politische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung).

Projektträger: Umweltdachverband GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Anita Zrounek

Tel.: 01/402 47 01-12 DW

E-Mail: anita.zrounek @ umweltbildung.at



Pressetext, Pressefoto und Freecard als Download:

www.umweltbildung.at/presse