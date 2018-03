Fürntrath-Moretti zu Equal Pay Day: Lohntransparenz zeigt keine Diskriminierung von Frauen

Gewerkschaftskritik an Teilzeit fadenscheinig

Wien (OTS/PWK230) - Anlässlich des Equal Pay Day wünscht sich Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, dass die Erfolge von Frauen in der Wirtschaft nicht geschmälert werden. "Die Behauptung, dass Frauen ein Drittel bis ein Viertel weniger als Männer im gleichen Job verdienen, ist schlichtweg falsch", so die Vertreterin der über 100.000 Unternehmerinnen in Österreich. Die die Ergebnisse der seit Juli 2011 geltenden Bestimmungen zur Einkommenstransparenz zeigten, dass keine nennenswerten Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen bestünden. Fürntrath-Moretti: "Die Unternehmen zahlen Menschen nach ihrer Qualifikation und Leistungsbereitschaft und nicht nach dem Geschlecht. Es gibt keine Kollektivverträge für Männer und Frauen, sondern für einzelne Branchen und Tätigkeiten."

Zur aktuellen Warnung der Frauenministerin und der Gewerkschaften vor der Teilzeitfalle erinnert Fürntrath-Moretti, dass es genau diese Kräfte waren, die die Einführung der Elternteilzeit bis zum 7. Lebensjahr des Kindes einfordert haben. "Für Betriebe ist die Elternteilzeit eine große organisatorische Herausforderung und sicherlich keine Erleichterung im Betriebsablauf. Aber das ist uns UnternehmerInnen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wert", so Fürntrath-Moretti. Dass jetzt den Unternehmen der schwarze Peter für etwaige Nachteile aus der Teilzeit von Gewerkschaften und Frauenministerium zugeschoben werden soll, kritisiert sie scharf.

Außerdem müsse am Rabenmutter-Image gerüttelt werden, betont Fürntrath-Moretti. "Beruf und Familie - beides zusammen muss möglich sein, und dazu braucht es optimale Rahmenbedingungen. Ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsnetz ist somit für jede berufstätige Frau unerlässlich", so Fürntrath-Moretti. (PM)

