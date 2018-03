WKÖ-Hochhauser: Frauen und Männer werden für gleiche Arbeit nahezu gleich entlohnt

Großbetriebe kommen der seit Juli 2011 geltenden Offenlegungspflicht vorbildlich nach - behauptete Einkommenskluft entspricht nicht der Realität

Wien (OTS/PWK229) - "Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind vernachlässigend gering, wenn man nicht Äpfel mit Birnen, sondern wirklich nur Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Diese Erwartungshaltung der Wirtschaft wird durch die ersten Ergebnisse der seit Juli 2011 geltenden Bestimmungen zur Einkommenstransparenz eindrucksvoll bestätigt", stellt Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des für morgen, Donnerstag, ausgerufenen "Equal Pay Day" fest.

Große Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern mussten im Juli 2011 erstmals Einkommensberichte mit Informationen darüber vorlegen, wie viele Frauen und Männer in einer kollektivvertraglichen Verwendungsgruppe eingestuft sind und wie hoch deren jeweiliges Durchschnittseinkommen ist - betriebsintern und anonymisiert. Die Pflicht zur Offenlegung wird nun schrittweise bis 2014 ausgeweitet.

Hochhauser: "Die Unternehmen kommen nicht nur ihren Informationspflichten vorbildlich nach, es zeigt sich auch schwarz auf weiß, dass die immer wieder behaupteten Lohnunterschiede nicht der Realität entsprechen, was auch wenig verwunderlich ist - es gibt ja auch keine getrennten Männer- und Frauen-Kollektivverträge."

Wenn es in Einzelfällen dennoch größere Abweichungen gibt, so habe das in den allermeisten Fällen triftige Gründe, betont die WKÖ-Generalsekretärin. Gut ein Drittel des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles lässt sich auf Merkmale wie Segregation nach Branche und Berufsgruppen, Unterschiede im Ausbildungsniveau und in der Beschäftigungsdauer zurückführen. Hochhauser: "Unbestritten ist auch, dass Männer auf ihr Gehalt besonderen Wert legen und dieses mit mehr Nachdruck verhandeln, während Frauen oft andere Prioritäten haben - Stichwort Betriebsklima, Lage der Arbeitszeit oder Vermeidung von Überstunden."

Auch häufigere Erwerbsunterbrechungen, z.B. infolge von Karenzzeiten, sowie die kürzere Wochenarbeitszeit spielen eine große Rolle. "Die Frauen sehen darin aber kein Problem, sondern einen Vorteil. Sogar die AK betont in ihrem Arbeitsklimaindex, dass Frauen durchwegs zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz sind als Männer, teilzeitbeschäftigte Frauen sogar viel zufriedener", stellt Hochhauser fest.

Die WKÖ-Generalsekretärin weist abschließend darauf hin, dass die verschiedenen Maßnahmen aus dem Gleichbehandlungsgesetz bzw. dem Aktionsplan "Gleichstellung" für die Betriebe mit großen Belastungen verbunden sind, diese von der Wirtschaft aber dennoch mitgetragen werden: "Umso mehr verdienen sich die Betriebe jetzt Anerkennung. Wer auf der einen Seite Einkommenstransparenz fordert, kann nicht auf der anderen Seite deren Resultate ignorieren, wenn sie nicht in alte Schwarz-Weiß-Schemata passen." (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Frau in der Wirtschaft

Mag. Elisabeth Zehetner

Tel.: Tel.: (++43) 0590 900-3018

mailto: fiw @ wko.at

http://wko.at/unternehmerin