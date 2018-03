ARBÖ: Man muss das Übel endlich an der Wurzel packen

Schluss mit Spekulationen mit Öl und Sprit

Wien (OTS) - Man muss das Übel endlich an der Wurzel packen und es nicht mehr zulassen, dass der Preis für Rohöl und Sprit durch Wettspiele an den Börsen zustande kommen, bekräftigt der ARBÖ seine jahrelange Forderung. Es ist nicht einzusehen, dass die kleinen Leute vor allem am Lande das ausbaden müssen, was Spekulanten an den Börsen anrichten. Eine aktuelle EU-Studie hat schwarz auf weiß bestätigt, was der ARBÖ schon seit Jahren anprangert: die Preise für Rohöl und Sprit schwanken genauso wie die Preise für Aktien und völlig losgelöst von der Realität. Im Herdentrieb kaufen Anleger Rohöl, treiben somit die Preise nach oben und verkaufen dann sofort wieder, wenn die Preise sinken. Dieses unglaubliche Auf und Ab (siehe Graphik) trifft nicht "nur" die Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern schadet der Realwirtschaft enorm. In der Folge verteuert sich alles, das Wohnen, das Essen, das Einkaufen. Durch diese massiven Preisschübe droht die zarte Pflanze des Wirtschaftswachstums wieder abgewürgt zu werden.

Es ist höchste Zeit, den Börsenhandel mit Rohöl zu zähmen. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, vom Verbot gewisser Handelspraktiken (Leerverkäufe), bis zu Meldeplichten. Auch die Finanztransaktionssteuer wäre ein taugliches Mittel gegen wildes Spekulantentum mit Rohöl, so der ARBÖ. Im Alleingang kann Österreich dagegen wenig ausrichten. " Aber Österreich soll im Kampf gegen die Öl- und Spritpreisspekulanten die Initiative ergreifen und eine Vorreiterrolle spielen", fordert ARBÖ-Generalsekretärin Mag. Lydia Ninz vor allem den Wirtschaftsminister zum Handeln auf. Schließlich gibt es in Österreich als eines der wenigen Ländern Europas die Pflicht für alle Tankstellen, jede einzelne Preisänderungen an eine zentrale Behörde (E-Control) zu melden. Damit kann sich der Wirtschaftsminister in Österreich einen kompletten und genauen Überblick über die Entwicklung der Spritpreise verschaffen und realitätsnahe Spritpreismuster der Multinationalen Konzerne aufspüren.

Neue Maßstäbe hat Österreich - gedrängt durch herzhafte Interessensvertreter wie dem ARBÖ - in Sachen Spritpreis ohnehin schon gesetzt: seit drei Jahren dürfen die Preise an den Tankstellen nur einmal am Tag erhöht werden (12 Uhr Mittag) und seit Sommer 2011 müssen die Tankstellen jede einzelne Änderung zentral melden. Der ARBÖ hat bereits an der aktuellen Spritpreisdatenbank der E-Control angedockt und ist über das kostenlose APP (ARBÖ Pannenapp) und über die Webseite (www.arboe.at) in der Lage, jedem Interessierten die günstigste Tankstelle in der Nähe zu zeigen. Preisvergleichen und die günstigste Tankstelle anzufahren, ist das was die Autofahrer tun können, um den Wettbewerb zu beleben. Nun sind aber auch die Politiker am Zug.

