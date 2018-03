Für sich und andere sorgen - Krise und Zukunft von "Care"

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Unter "Care" versteht man all die Tätigkeiten, durch die Menschen in unserer Gesellschaft für sich selbst und für andere sorgen. Gemeint sind zum Beispiel Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Pflege, Betreuung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Sorgearbeit wird bezahlt und unbezahlt, privat und öffentlich, mehrheitlich von Frauen geleistet.

Die demografische Entwicklung, neue Lebensformen, der sozialstaatliche Wandel machen Sorgearbeit zu einem Zukunftsthema ersten Ranges. Zur Veranstaltung "Für sich und andere sorgen -Krise und Zukunft von 'Care' möchten wir Sie in einer Pressekonferenz am Mittwoch, 11. April 2012, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, informieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA, die Linzer Stadrätin Mag.a Eva Schobesberger und Univ. Prof.in Dr.in Brigitte Aulenbacher von der Johannes Kepler-Universität Linz zur Verfügung.

Für sich und andere sorgen - Krise und Zukunft von "Care"



Pressekonferenz mit AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA, der Linzer

Stadträtin Mag.a Eva Schobesberger und Univ. Prof.in Dr.in Brigitte

Aulenbacher von der Johannes Kepler-Universität Linz



Datum: 11.4.2012, um 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: www.arbeiterkammer.com





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. Rainer Brunhofer

Tel.: (0732) 6906-2185

rainer.brunhofer @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com