Pünktlichkeit: WESTbahn schon heute unter den Top-Bahnen Europas

Im März erreichte der Newcomer den sensationellen Pünktlichkeitswert von 98,6 Prozent.

Wien (OTS) - Seit etwas mehr als 100 Tage ist die WESTbahn auf der Strecke Wien-Linz-Salzburg für ihre Kunden unterwegs. Trotz dieser jungen Geschichte gilt die Pünktlichkeit des Privatanbieters schon heute europaweit als vorbildhaft. Im März lag die Ankunftspünktlichkeit der WESTbahn-Züge im Durchschnitt bei 98,6 Prozent. Seit Betriebsstart am 11. Dezember 2011 sind knapp 97 Prozent der Züge pünktlich. Gerade sensationell waren die Werte in der vergangenen Woche. Bei beiden Endbahnhöfen in Wien Westbahnhof und Freilassing kamen 100 Prozent der WESTbahnzüge pünktlich an! (Anm.: Pünktlich gilt laut UIC-Richtlinie ein Zug, der mit unter 5 Minuten Verspätung ankommt)

"Mit diesen Werten können wir alle Zweifler, die uns keinen stabilen Bahnverkehr zugetraut haben, eindrucksvoll widerlegen", so WESTbahn-Geschäftsführer Stefan Wehinger. "Kunden, die die WESTbahn wählen, können mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, pünktlich am Ziel anzukommen." Ein besonderes Lob gilt dabei der Firma Stadler, die die WESTbahn-Züge gebaut hat. Stefan Wehinger: "Stadler hat es nicht nur geschafft, bei einer extrem kurzen Vorlaufzeit pünktlich die Züge zu liefern. Die Züge sind zudem extrem zuverlässig im Betrieb."

Der Vergleich mit den Bahnen der Nachbarländer unterstreicht die Leistung der WESTbahn und Stadler. Die Vorzeigebahn SBB erreichte 2011 eine Pünktlichkeit von 97,3 Prozent, die Deutsche Bahn von 92,9 Prozent. Der direkte Mitbewerber der WESTbahn, die ÖBB, hat am 23. Februar 2012 in einer Aussendung ihre Pünktlichkeitswerte bekanntgegeben. Im mit der WESTbahn vergleichbaren Fernverkehr erreichte die ÖBB eine Pünktlichkeit von 87 Prozent und verbesserte damit den Vorjahreswert um immerhin 11,3 Prozent. Im traditionell pünktlicheren Nahverkehr erreichte die ÖBB einen Wert von 97 Prozent.

