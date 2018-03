Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz: Stellungnahme zum vierten Entwurf

Nach vier Jahren Kompetenz- und Finanzierungsgerangel zwischen Bund und Ländern fordern SOS-Kinderdorf und die "IG Chancengesetz" eine/n Kinder- und Jugendhilfebeauftragte/n

Innsbruck/Wien (OTS) - Seit 2008 wird fast jährlich ein Vorschlag für ein neues Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz (Jugendwohlfahrt) zur Begutachtung geschickt! Ebenfalls seit vier Jahren versucht SOS-Kinderdorf gemeinsam mit über 30 Kinderschutzorganisationen und Interessensgruppen an der Novelle des Gesetzes mitzuwirken. "Wir haben als SOS-Kinderdorf und "Interessensgemeinschaft Chancengesetz" bei jeder Begutachtung eine Stellungnahme mit wichtigen Vorschlägen und Forderungen eingebracht. Und wir haben mit Bedauern und Sorge registriert, dass bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vieles verwässert statt verbessert wurde. Die ursprünglichen Ziele, die in ministeriellen Arbeitsgruppen seit 2007 erarbeitet wurden, fehlen in späteren Vorlagen oder wurden aus Kostengründen "weggespart".

Kinder-/Jugendhilfebeauftragte/r als wichtiger Impuls

Um diesem jahrelangen Stillstand im Streit um die Finanzierung ein Ende zu bereiten, appellieren wir (abseits von Detailfragen und Forderungen, die natürlich aufrecht bleiben) um die Installierung einer/s Bundes- Kinder und Jugendhilfebeauftragten quer über alle Partei- und Landesgrenzen hinweg. Denn würde mittels einer Vereinbarung gem. Art 15a B-VG solch ein/e Beauftragte/r bestellt, wäre dies, bei Weisungsfreiheit und genügend Kompetenz, ein Garant für die dauerhafte Weiterentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe!

Das Parlament würde jährlich informiert.

Die Schnittstellenproblematik (Gesundheit-, Bildung-, und Sozialwesen) wäre nicht nur im Vorwort des Gesetzes erwähnt, sondern hätte eine Koordinationsstelle.

Qualitätsstandards, Forschung, Planung und Statistik würden österreichweit in einer vergleichbaren Art und Weise geregelt.

Eine einheitliche Dokumentation, die vergleichbares Datenmaterial liefert und somit aussagekräftige Statistiken ermöglicht, könnte umgesetzt werden.

Last but not least wäre er/sie auch mit den Aktivitäten im Rahmen des UNO-Kinderrechtsauschusses zu betrauen.

Es entspricht dem Interesse des Kindes (Art 3 KRK, Art 1B-VG über die Rechte von Kindern) und dem Gleichheitsgrundsatz (Art 2 KRK) wenn diese Aufgaben mittels einer Vereinbarung gem. Art 15 a B-VG bzw. einer Gesetzesänderung an eine/n Kinder-/Jugendhilfebeauftragte/n übertragen werden. Er/Sie könnte als Motor zur Weiterentwicklung der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe beitragen, da es bei derzeitiger Kompetenzlage wegen Einzelinteressen der Länder immer wieder zur Stagnation kommt sowie in Bezug auf die Schnittstellenproblematiken (zu Gesundheits-, Bildungs-, Sozialwesen) sich häufig niemand für zuständig erklärt.

