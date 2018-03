LR Prettner: Bundesregierung im Anti-Atomenergie-Kampf dringend gefordert

Einsatz unzähliger Menschen gegen Atomkraft darf nicht durch Untätigkeit der Bundesminister genarrt werden

Klagenfurt (OTS/LPD) - Auf die wenig entscheidungsfreudige Haltung des zuständigen Bundesministers Reinhold Mitterlehner betreffend ein Verbot für den Zukauf von Atomstrom in Österreich reagiert Energie-und Umweltreferentin LR Beate Prettner mit Unverständnis. "Das ist wie 'Ich mag zwar die Kuh nicht, will aber die Milch haben, die sie gibt'", fordert Prettner eine klare und konsequente Anti-Atomenergie-Haltung der Bundesregierung ein.

Der Gedanke, dass Politik die Lobby für die Interessen der Bevölkerung sein muss und nicht für jene der Großkonzerne sei wohl mehr und mehr am Schwinden, stellt Prettner fest. "Nach Bundesminister Nikolaus Berlakovich ist Mitterlehner nun schon der zweite hochrangige Politiker, der sich im Kampf gegen die Atomenergie nicht festlegen will oder kann", erinnert Prettner, dass auch Berlakovich der Forderung der Länder, die Möglichkeit der Klagwegbeschreitung in Betracht zu ziehen, keine Unterstützung zuteilwerden ließ.

Alle Bundesländer, unzählige Aktivistinnen und Aktivisten sowie beinahe die gesamte Bevölkerung haben dem weiteren Einsatz von Atomenergie bereits den Kampf angesagt. "Nun kann es nicht sein, dass der engagierte Einsatz dieser Menschen und der Bundesländer von Mitgliedern der Bundesregierung durch Untätigkeit genarrt wird. Das Spielchen 'Wer sich zuerst bewegt, hat verloren' darf in dieser für die Sicherheit der Menschen so wichtigen Frage nicht die Taktik sein, die den Weg der Zukunft bestimmt", fordert Prettner die Bundesminister Mitterlehner und Berlakovich dazu auf, endlich auf den bereits losgefahrenen Zug im Kampf gegen die Atomenergie aufzuspringen.

