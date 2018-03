AMA: Heimische Eierversorgung für Ostern gesichert

Käfigverbot macht sich im Außenhandel bemerkbar

Wien (OTS) - Trotz der großen Nachfrage nach österreichischen Eiern in ganz Europa ist die Versorgung des Osterhasen sicher. Sowohl Handel als auch Konsumenten setzen auch bei Ostereiern auf das AMA-Gütesiegel. 1,5 Mrd. Eier legen die heimischen Hennen pro Jahr. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt sehr konstant bei rund 233 Eiern. Dies berichtete heute Stephan Mikinovic, Geschäftsführer der AMA Marketing, vor Journalisten.

Eier aus Bodenhaltung werden am meisten gekauft

"Rund 70 Mio. Eier werden in der Osterzeit konsumiert, 50 Mio. davon werden bereits gekocht und gefärbt gekauft", informierte Mikinovic. Der Mehrverbrauch rund um Ostern ist an den Zahlen der RollAMA, dem rollierenden Haushaltspanel der AMA Marketing mit 2.500 aufzeichnenden Haushalten, deutlich zu sehen. Im ersten Trimester 2011 lagen die Haushaltseinkäufe um 23% höher als im Sommer-Trimester. Auch die weihnachtliche Backzeit ist an den höheren Verkaufszahlen im dritten Trimester erkennbar. Der Anteil der Diskonter als Bezugsquelle lag 2011 bei 39,1%. Ein Fünftel der Eier aus alternativen Vertriebsquellen wird direkt beim Bauern, auf Märkten oder Verkaufsständen gekauft. Käfigeier sind im Supermarkt gänzlich verschwunden. Den Löwenanteil nach Haltungsform nimmt mengenmäßig die Bodenhaltung mit 66,5% ein, 22,2% entfallen auf Freilandhaltung, 11,3% auf Bio-Haltung.

Eier sind der Renner im Bio-Segment

Eier sind die Top-Seller im Bio-Segment. 17,9% aller Eier wurden 2011 in Bio-Qualität gekauft, das ist der höchste Bio-Anteil aller Frischeprodukte. Auch aus diesem Grund hat die AMA Marketing eine neue Konsumentenbroschüre zu diesem Thema zusammengestellt, die rechtzeitig zum Osterfest erscheinen wird. Sie enthält neben wertvollen Informationen rund ums (Bio-)Ei auch viele Rezepte, die nicht nur zu Ostern gut schmecken. Die Broschüre ist kostenlos unter shop.ama-marketing.at im Webshop zu bestellen.

Österreich hat früher auf alternative Haltungsformen umgestellt

Das Verbot der Legehennen-Käfighaltung macht sich in der Statistik über den Außenhandel deutlich bemerkbar. Sowohl Deutschland als auch Österreich haben früher als von der EU vorgeschrieben auf alternative Haltungsformen umgestellt. Die Eierexporte Richtung Deutschland lagen in den Jahren 2009 und 2010 auf einem extrem hohen Niveau, im Vorjahr ist der Export um 21,3% zurückgegangen. Die deutschen Legehennenhalter haben die Eier-Produktion in alternativen Haltungsformen ausgebaut und damit deren Eigenversorgung steigern können. Auch in Österreich wurde die Produktion von Alternativ-Eiern massiv aufgestockt und Importe im Ausmaß der vorangegangenen Jahre waren nicht mehr notwendig (-8,9%). Es bleibt also genug heimische Ware für den Osterbedarf.

Ostereier mit dem AMA-Gütesiegel gefragt

Auch zu Ostern setzen Konsumenten und Handel immer stärker auf Eier in AMA-Gütesiegel-Qualität. Mit diesem Siegel gekennzeichnete Ostereier stammen von regelmäßig kontrollierten, heimischen Legehennenbetrieben. Es werden nur Frischeier der Güteklasse A sowie der Haltungsformen Bio-, Freiland- oder Bodenhaltung zum Färben herangezogen. Die Haltungsform muss auf der Osterei-Verpackung angegeben werden.

Die Färbereien werden mehrmals pro Saison kontrolliert, um "Kuckuckseiern" vorzubeugen. Zum Färben der ausgezeichneten Ostereier werden ausschließlich lebensmittelechte Farben verwendet, eine dünne Baumharzschicht versiegelt das Ei. Damit sind sie bei Zimmertemperatur mindestens vier Wochen, im Kühlschrank mindestens sechs Wochen haltbar.

Rund um Ostern setzt die AMA Marketing auch einen gezielten Informations-Schwerpunkt, beispielsweise mit Advertorials und Inseraten. Ein spezieller Hörfunk-Spot fragt schmunzelnd: "Hast an Pecker?" und macht darauf aufmerksam, auch beim Osterei auf das AMA-Gütesiegel zu schauen.

Ostereier mit ruhigem Gewissen genießen

Jeder Österreicher isst zu Ostern durchschnittlich sechs bis sieben Eier. Den Ruf als Cholesterinbombe haben Eier völlig zu Recht schon abgelegt. Ein Dotter deckt zwar 80% der empfohlenen, täglichen Cholesterinzufuhr, doch der Körper weiß mit einer höheren Zufuhr gut umzugehen. Der Cholesterinspiegel ändert sich laut Studien auch nach mehreren Ostereiern bei gesunden Menschen kaum.

"Eier kann man auch sonst mit gutem Gewissen genießen, denn sie weisen den höchsten Proteingehalt auf, den ein einzelnes Lebensmittel überhaupt haben kann. Die essenziellen Aminosäuren sind in einem ähnlichen Mengenverhältnis wie im Körpereiweiß des Menschen enthalten. Dazu kommen außerdem wertvolle Mineralien und Spurenelemente wie Kalzium, Phosphor, Magnesium, Kalium und Natrium. Auch die Vitamine können sich sehen lassen: viele Vitamine der B-Gruppe, A, D, E und K sind enthalten", informiert Mikinovic über den ernährungsphysiologischen Wert dieses wichtigen Nahrungsmittels. (Schluss)

