ÖH AVISO Erinnerung: Forum Hochschule Präsentation am 28.3.

Ergebnisse des alternativen Hochschulplans werden in der Aula der Akademie der Bildenden Künste präsentiert

Wien (OTS) - Seit Herbst 2011 arbeitet die ÖH Bundesvertretung gemeinsam mit weiteren ExpertInnen und Studierenden am Projekt Forum Hochschule. Im Rahmen des Projektes wurden unzählige Themen beleuchtet, die in der sonstigen Hochschuldebatte kaum Beachtung finden. Fünf Arbeitsgruppen haben sich in einem intensiven und offenen Arbeitsprozess folgenden Brennpunkten der Hochschulpolitik gewidmet: Hochschulorganisation und -governance, Wissenschaft und Forschung, Qualität der Lehre, soziale Absicherung sowie Hochschulfinanzierung.

Wir laden alle VertreterInnen der Medien und Interessierte herzlich ein!

Wann? 28 März ab 18 Uhr in der

Wo? Aula der Akademie der Bildenden Künste Wien, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Details zum Programm:

18:00 Uhr - Begrüßung

18:10 Uhr - Einleitende Worte durch Rektorin Eva Blimlinger

18:20 Uhr - Präsentation der Ergebnisse von Forum Hochschule (Moderation: Tanja Traxler, Der Standard)

19:30 Uhr - Schlussworte durch uniko-Präsident Heinrich Schmidinger und Ausblick

Ab 20:00 - Informationsstände der einzelnen Arbeitsgruppen; Buffet und musikalischer Ausklang mit den Gewürztraminern

Weitere Infos erhalten Sie hier:

http://www.oeh.ac.at/#/blog/praesentation-der-ergebnisse-am-28-maerz/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Johanna Griesmayr, Pressesprecherin

Tel.: 0676 888 52 212

johanna.griesmayr @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/