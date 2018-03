LH Dörfler: Sparpaket der Bundesregierung endgültig geplatzt

Kärntner Landeshauptmann fordert umgehend einen "ehrlichen Zukunftsgipfel"

Klagenfurt (OTS/LPD) - Was Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler bereits einen Tag nach der Präsentation des Sparpaketes durch die Bundesregierung vorhergesehen hat, ist nun leider eingetreten. Das Sparpaket des Bundes und die erhofften Einnahmen durch die Finanztransaktionssteuer sind nun endgültig geplatzt.

"Ich habe bereits am 11. Februar, einen Tag nachdem die Bundesregierung ihr Sparpaket präsentiert hat, darauf hingewiesen, dass sowohl die Finanztransaktionssteuer als auch das Steuerabkommen mit der Schweiz Rechenspiele darstellen, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Nun haben sich meine Vorhersagen durch die offizielle Absage des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble zur Finanztransaktionssteuer bestätigt. Das Sparpaket der Bundesregierung ist ein vollkommen realitätsfremdes Konstrukt aus nicht haltbaren Ansagen", stellt Dörfler heute, Dienstag, mit Bedauern fest.

Er habe bereits damals darauf hingewiesen, dass neben den fehlenden Einnahmen durch das angestrebte Steuerabkommen mit der Schweiz sowie die geplante Finanztransaktionssteuer einnahmenseitig 35 Prozent des gesamten Sparpaketes fehlen würden. "Beide Geldbeschaffungs-Luftblasen der Bundesregierung sind geplatzt und nun fehlen binnen kürzester Zeit über 2,5 Milliarden Euro", so Dörfler, für den das Sparpaket der Bundesregierung endgültig zum Schwindelpaket verkommen ist.

"Ich fordere die Bundesregierung und insbesondere Finanzministerin Maria Fekter auf, die Karten auf den Tisch zu legen und den Bürgern endlich reinen Wein einzuschenken. Die Zeit des Täuschens und Tarnens muss ein Ende haben", erklärt Dörfler. Er fordert von der Bundesregierung die umgehende Einberufung eines "ehrlichen" Zukunftsgipfels ein. "Nachdem die Bundesregierung bislang in einem quasi Blindflug versucht hat, das Budget im Alleingang in den Griff zu bekommen, ist es an der Zeit, alle Kräfte im Land zusammen zufassen und einen Zukunftsgipfel mit allen Landeshauptleuten abzuhalten", so Dörfler.

