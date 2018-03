FPÖ-Gartelgruber gratuliert Ecker zur Wahl zur neuen Obfrau der Initiative Freiheitlicher Frauen Oberösterreich

Wien (OTS) - "Die Wahl von Rosa Ecker zur Obfrau der Initiative Freiheitlicher Frauen ist ein gutes Zeichen für freiheitliche Frauenpolitik in Oberösterreich und damit auch eine große Verstärkung unserer Frauenpolitik in ganz Österreich", kommentiert die Bundessprecherin der Initiative Freiheitlicher Frauen (IFF), NAbg. Carmen Gartelgruber die Wahl von Gemeinderätin Rosa Ecker vom letzten Samstag. "Durch ihre langjährige Tätigkeit in der IFF und auf kommunalpolitischer Ebene bringt Rosa Ecker bereits entsprechende Erfahrungen mit. Ich bin überzeugt, dass sie ihr Amt bestens ausführen wird", zeigt sich Gartelgruber erfreut.

Zugleich sei Maria Langhold, der Vorgängerin im Amt, für ihre langjährige hervorragende Arbeit zu danken. "Es freut mich umso mehr, dass Maria Langhold sich bereitgefunden hat, auch weiterhin in der IFF mitzuarbeiten und uns so ihre großen Erfahrungen erhalten bleiben", erklärt Gartelgruber. Die IFF Oberösterreich sei damit weiterhin auf Erfolgskurs.

