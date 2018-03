"Mentoring für MigrantInnen" mit 36 MentorInnen und Mentees in der Steiermark gestartet

Das Erfolgsprojekt von Wirtschaftskammer, Österreichischem Integrationsfonds und Arbeitsmarktservice startete am 26. März 2012 in Graz in die dritte Runde.

Graz (OTS) - Bereits zum dritten Mal startete am 26. März 2012 das Erfolgsprojekt "Mentoring für MigrantInnen" der Wirtschaftskammer Steiermark, des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und des Arbeitsmarktservice Steiermark in Graz. 18 MigrantInnen - darunter 12 Frauen - aus 16 verschiedenen Herkunftsländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien, Türkei, Australien oder Kanada nehmen am dritten Durchgang des Mentoring-Programms teil.

79 Prozent fanden Einstieg in Job, Selbstständigkeit oder Weiterbildung

"Die Ergebnisse des letzten Mentoring-Durchgangs zeigen: Das Programm zeigt nachhaltigen Erfolg. 79 Prozent der TeilnehmerInnen fanden nach dem Abschluss des Programms eine Anstellung, machten sich selbstständig oder bildeten sich beruflich weiter. Wir freuen uns, dieses Ergebnis im dritten Mentoring-Durchgang noch zu übertreffen", erklärt Veronika Thanner, Leiterin des Integrationszentrums Steiermark. Insgesamt konnten seit 2010 in der Steiermark bereits 33 Mentees auf dem Weg in den Arbeitsmarkt begleitet werden. Das Mentoring-Programm wird österreichweit in sieben Bundesländern angeboten.

Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark wird Mentor

"In einer sechsmonatigen Partnerschaft werden die gut qualifizierten MigrantInnen von erfahrenen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, den MentorInnen, beim Aufbau von beruflichen Netzwerken, dem Kennenlernen des österreichischen Arbeitsmarkts und dem Einstieg in Beruf oder Weiterbildung begleitet. Denn besonders hochqualifizierten MigrantInnen fehlen oft die persönlichen Kontakte, um sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren zu können", sagt WK-Direktor Thomas Spann. Er engagiert sich auch heuer wieder als Mentor des aktuellen Mentoring-Durchgangs und wird eine bulgarische Marketing-Expertin beim Aufbau eines beruflichen Netzwerkes unterstützen.

Nachhaltige Integration stärkt Österreichs Wirtschaft

Nicht nur die Herkunft, sondern auch die berufliche Qualifikation der Mentees ist breitgefächert: ChemikerInnen, BetriebswirtInnen oder TechnikerInnen finden sich unter den TeilnehmerInnen. Dieses Potenzial gilt es für Österreichs Wirtschaft zu nutzen.

"Die Aufgabe des AMS ist es, Personen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Ihnen gegebenenfalls dort Unterstützung anzubieten, wo Bedarf besteht", erklärt Hannes Graf, Leiter des AMS Graz West und Umgebung, der sich auch selbst als Mentor engagiert. "Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund sind ein Potenzial, das es besonders gezielt zu adressieren gilt".

"Mentoring für MigrantInnen" macht als Initiative deutlich, dass Integration ein Prozess ist, der Aufnahmegesellschaft und MigrantInnen fordert, sodass beide Seiten profitieren können. Österreichische Unternehmen können die spezifischen Kenntnisse der Mentees wie z.B. Sprachkenntnisse, hohe Qualifikation und internationale Netzwerke nutzen. So entsteht eine Win-Win-Situation für beide PartnerInnen - MentorInnen und Mentees. Vom Mentoring-Programm profitiert somit die ganze Gesellschaft.

