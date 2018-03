REMINDER: Reformdialog Österreich startet Bundesländer-Offensive

Erstes "Dialogforum" am 26. März in Salzburg

Wien (OTS) - Im November 2011 hat die Ministerin für Frauen und öffentlichen Dienst, Gabriele Heinisch-Hosek, einen Reformdialog zur Zukunft des öffentlichen Dienstes gestartet. Ziel ist, mit ausgewählten VertreterInnen aus Bund, Ländern, Gemeinden, aus der Gewerkschaft und Parteien die Entwicklungsperspektiven der Verwaltung in Österreich zu diskutieren, gemeinsam Ideen zu entwickeln und sie umzusetzen.

Nach einer Phase der Online-Beteiligung, wo jeder und jede BürgerIn eingeladen war, unter www.reformdialog.at Ideen für den öffentlichen Dienst einzubringen, findet am 26. März 2012 in Salzburg das erste von mehreren Dialogforen statt. Reformen können nur gemeinsam gelingen, deshalb findet das erste Dialogforum in Kooperation mit Landeshauptfrau Mag.a Gabi Burgstaller und mit der Unterstützung von Bürgermeister Dr. Heinz Schaden statt.

Ort: TriBühne Lehen

Tulpenstraße 1

5020 Salzburg

Zeitpunkt: 26. März 2012

10:00 bis 16:00 Uhr

