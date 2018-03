Schultes gratulierte Umweltminister Berlakovich und der EU- Verhandlungsdelegation zum Richtungsweisenden Ergebnis des Klimagipfels

Ökostrombericht 2011 zeigt den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energie in Österreich – Ergebnis der guten Zusammenarbeit von BM Mitterlehner und BM Berlakovich

Wien, 12. Dezember 2011(ÖVP-PK) Erfreut zeigt sich der ÖVP Umweltsprecher Ing. Hermann Schultes zu den Ergebnissen des Weltklimagipfels in Durban: "Erstmals ist es gelungen die großen Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasen ins Boot zu bringen. Nun gilt es, die Detailumsetzung des beschlossenen Fahrplans engagiert und konsequent weiterzutreiben. Ziel ist weiterhin ein ambitionierter Weltklimavertrag mit bindenden

Vorgaben für alle Staaten. Der weltweite Treibhausgasausstoß muss deutlich herabgesetzt werden. Durban zeigt außerdem, dass das Kyoto-Protokoll weiterlebt. Umweltminister Niki Berlakovich hat im Rahmen der Konferenz den österreichischen Standpunkt sehr gut in der europäischen Position verankert" ****

Der Weg hin zum Ziel der Energieautarkie, muss nun weiterbeschritten werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energie bedeutet auch die Schaffung von heimischen Arbeitsplätzen und verhindert den massiven Kaufkraftabfluss in politisch instabile, autoritär geführte Staaten. Das Österreich dabei auf einem guten Weg ist, zeigt auch der aktuelle Ökostrombericht 2011, den Wirtschaftsminister Mitterlehner heute präsentiert hat. "Diese Bilanz zeigt, dass Österreich auf einem guten und richtigen Weg ist. Wir sind Weltmeister in der Anwendung erneuerbarer Energien

und ein Vorbild für viele andere Länder", so Schultes heute, Montag.

"Mit unserer Praxis werden wir auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie die 2020-Ziele nicht nur erreichen, sondern sogar übertreffen", ist Schultes überzeugt. "Auch die Reduktion der CO2 Verpflichtung wird erfüllt werden können", so Schultes weiter, der dabei auch die zügige Umsetzung der 'Energiestrategie Österreich' einfordert.

