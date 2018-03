Lukas Mandl: Schmied soll ihren Job machen, nicht Pseudo-Wahlkampf

Die Unterrichtsministerin solle sich an den ÖVP-Regierungsmitgliedern ein Beispiel nehmen, nicht an "roten Parteisoldaten im Overspin", so GS Mandl

Wien (OTS) - "Wir haben für die flächendeckende Einführung der Neuen Mittelschule gekämpft. Und wir haben uns durchgesetzt. Jetzt soll die Unterrichtsministerin ihren Job machen und für die Umsetzung der flächendeckenden Neuen Mittelschule sorgen", verlangt LAbg. Mag. Lukas Mandl, Generalsekretär des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes ÖAAB in der ÖVP.****

"Stattdessen will Schmied den Menschen in diesem Land einen Etikettenschwindel verkaufen. Das werden wir nicht zulassen. Schmied will die Neue Mittelschule gar nicht flächendeckend. Sie will sie weiterhin als Schulversuch. Und sie will auf diesem Weg die Gesamtschule einführen. Die Neue Mittelschule ist aber eine Schulform, die dafür konzipiert wurde, die Hauptschulen zu ersetzen, nicht die Gymnasien", erklärt Mandl.

"Eine Abschaffung des Gymnasiums und ein Verbot von Privatschulen, wie es bei Einführung der Schmied'schen Gesamtschule logisch kommen würde, wird es mit uns nicht geben. Außerdem sind Schülerinnen und Schüler nicht Versuchskaninchen im Schmied'schen Labor, sondern Menschen, die ihre Chance im Bildungssystem verdienen. Also braucht es vollwertige Schulen, auf die man sich verlassen kann, nicht diesen Fleckerlteppich an Schulversuchen", so Mandl.

"Schmied soll ihre Arbeit machen, nicht Parteipolitik und nicht Pseudo-Wahlkampf. Sie soll sich an den Regierungsmitgliedern der ÖVP ein Beispiel nehmen und nicht an Parteisoldaten wie Faymann, Hundsdorfer und Darabos, die sich mit ihrem Overspin selbst überdribbelt haben", appelliert Mandl an die Unterrichtsministerin.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat

Mag. Nikola König

PR & Kommunikation

Tel.: Tel.: +43 (1) 40 141 216, Fax: +43 (1) 40 141 229

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com