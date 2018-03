TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 4. Februar 2011, von Alois Vahrner: "Tirol ist Jobmagnet für Ausländer"

Bereits fast 54.000 Gastarbeiter gibt es in Tirol, das ist neuer Rekord. Ganz so unattraktiv scheint Tirol als Arbeitsstandort nicht zu sein.

Innsbruck (OTS) - Kein Lohnvergleich, bei dem Tirol im Bundesländervergleich nicht im Schlussfeld zu finden ist. Im Mix mit den höheren Preisen etwa für Wohnen, Gastronomie oder Treibstoffe sorgt das dann alljährlich für ein heftiges Gewitter bei Politik und Sozialpartnern.

So leidenschaftlich in Tirol selbst darüber gestritten wird, wie gut oder schlecht der Standort ist: Auf Arbeitskräfte aus anderen Bundesländern und vor allem aus dem Ausland übt Tirol offenbar eine magnetische Wirkung aus. So gibt es derzeit mit fast 54.000 Gastarbeitern einen Rekord - und um fast 2500 mehr als vor einem Jahr. Dass die Ausländer-Rangliste die Deutschen (bereits über 17.300) anführen, spricht auch nicht unbedingt dafür, dass hier nur Billigarbeitskräfte angelockt werden.

Mit Ende April endet die Schutzfrist für Arbeitskräfte aus Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Polen, Estland, Lettland und Litauen. Tatsächlich rechnen Arbeitsmarkt-Experten ab Mai mit einem Ansturm von 25.000 bis 30.000 Ost-Arbeitskräften. Tatsächlich ein zweischneidiges Schwert: Es wird zwar der teilweise bereits wieder akute Fachkräftemangel damit wohl entschärft, gleichzeitig steigt aber der Druck auch für Österreicher und bereits im Land befindliche Gastarbeiter. Zumal zuletzt 378.000 Österreicher auf Jobsuche waren (davon 102.000 mit Wiedereinstellungszusage).

Faktum ist aber auch: Ohne Gastarbeiter würde Tirols Wirtschaft längst nicht mehr funktionieren. Weil hier meist Arbeiten erledigt werden, für die einfach zu wenig Einheimische zu finden sind. Und zwar nicht nur im Tourismus, sonden in allen Branchen - von der Industrie über den Bau bis zum Gesundheits- und Sozialbereich.

