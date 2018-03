Mitterlehner: Förderoffensive für thermische Sanierung gibt Bauwirtschaft wichtige Impulse

Wirtschafts- und Energieminister bei ÖVP-SPÖ-Klubenquete "Zukunftsinvestitionen in Umwelt, Bauen und Wohnen"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Um von der Erholungsphase der Konjunktur in eine nachhaltige Aufschwungphase zu kommen, brauchen wir auch eine florierende Bauwirtschaft. Daher legen wir jetzt den Sanierungsscheck für Gebäude neu auf", betonte heute, Donnerstag, Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-SPÖ-Klubenquete "Zukunftsinvestitionen in Umwelt, Bauen und Wohnen" im Parlament. Die volkswirtschaftlichen Effekte der neuen Förderaktion seien enorm. "Mit den jetzt verfügbaren 100 Millionen Euro kann ein Investitionsvolumen von 700 Millionen Euro bewegt werden", so Mitterlehner unter Verweis auf die Erfahrungswerte der erfolgreichen Förderaktion 2009.

"Am 1. März starten wir eine nachhaltige Förderaktion, die bis 2014 jährlich neu aufgelegt werden soll. Pro Jahr werden 100 Millionen Euro für die thermische Sanierung aufgebracht", sagte Mitterlehner weiter. Die Förderungen für private Haushalte werden erneut in Form eines Zuschusses von bis zu 5.000 Euro für umfassende Sanierungen vergeben. Dazu kommen noch mögliche Zuschüsse von bis zu 1.500 Euro für die Umstellung auf umweltfreundliche Heizsysteme. Sonderregelungen gibt es für Eigentums- und Mietwohnungen in mehrgeschossigen Bauten. "Wir haben die Einbeziehung des mehrgeschossigen Wohnbaus in die Förderaktion so weit wie möglich berücksichtigt, um auch in den Städten einen Impuls zu geben", so der Minister.

Mitterlehner betonte, dass der SPÖ-Vorschlag für eine Wahlmöglichkeit zwischen Zuschuss und Kreditmodell intensiv geprüft worden sei. Letztlich sei man aber beim bewährten Erfolgsmodell geblieben. "Schon die Bundesländer bieten Systeme mit Annuitätenzuschüssen an. Außerdem hat der Förderwerber durchaus die Möglichkeit, mit seinem Barzuschuss einen Kredit zu bedienen."

BIG ist Vorreiter bei Steigerung der Energieeffizienz

Abschließend hob Mitterlehner noch die umfangreichen Sanierungsleistungen der zum Wirtschaftsministerium ressortierenden Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hervor. "Seit 2009 haben wir das Investitionsvolumen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf jährlich 120 Millionen Euro verdoppelt." Gut unterwegs bei thermischen Sanierungen sei auch der Gemeinnützige Wohnbau, wo zum Beispiel der Heizwärmebedarf in vielen Wohnungen um bis zu 64 Prozent reduziert werden konnte.

