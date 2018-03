Kopf: Ökologisches Bauen sichert Nachhaltigkeit im Umweltbereich

ÖVP-Klubobmann eröffnet ÖVP-SPÖ-Klubenquete "Zukunftsinvestitionen in Umwelt, Bauen und Wohnen"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir stehen vor vielen großen Herausforderungen. Eine davon ist, unseren Kindern und Enkelkindern ein Land und eine Gesamtsituation zu hinterlassen, die nicht schlechter, sondern idealerweise sogar besser ist als die jetzige. Das gilt für viele Bereiche wie etwa den Zustand der Staatsfinanzen, die sozialen Sicherungssysteme und in besonderer Weise für die Lebensgrundlagen wie eine intakte Umwelt. Es geht aber auch darum, jene Ressourcen, die unser Land in reichem Ausmaß zu bieten hat, zu schützen und nicht mehr davon zu verbrauchen, als unbedingt notwendig ist, um unseren Kindern und Enkelkindern nicht weniger davon übergeben zu können als das, was wir von unseren Eltern bekommen haben. Das sagte heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Eröffnung der Enquete "Zukunftsinvestitionen in Umwelt, Bauen und Wohnen", zu der die beiden Parlamentsklubs der Regierungsparteien ins Parlament geladen hatten.

Der ÖVP-Klubobmann dankte in diesem Zusammenhang vor allem den Wirtschafts- und Bautensprechern beider Regierungsparteien für die Initiative dieser Veranstaltung. Bauen trage im besonderen Maße dazu bei, die Umwelt nachhaltig zu beeinflussen.

Kopf verwies in seiner Rede auch auf das gesteckte Kyoto-Ziel zur Reduktion der CO2-Emissionen, die einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Umweltsituation hätten. Gerade ökologisches Bauen könne vieles dazu beitragen, die Ziele im Umweltbereich zu erreichen.

