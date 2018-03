TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 3. Februar 2011 von Michael Sprenger "Über den Anfang vom Ende"

Die Debatte über die Zukunft des Bundesheeres wird immer mehr zum Sprengstoff für die Koalition.

Innsbruck (OTS) - Die Abberufung von Generalstabs-chef Edmund Entacher durch den Verteidigungsminister Norbert Darabos war ein Glücksfall. Ein Glücksfall für die ÖVP. Denn so kam die Volkspartei wieder aus der Defensive heraus, in die sie vom Koalitionspartner SPÖ durch dessen radikale Abkehr von der Wehrpflicht gedrängt worden war. Doch das Glücksmoment sollte nicht von Dauer sein. Trotz der koalitionären Befehlsausgabe vom Montag, in den kommenden vier Wochen eine neue und gemeinsame Sicherheitsstrategie auszuarbeiten, denkt die SPÖ nicht daran, die Abschaffung der Wehrpflicht in die Schublade zu legen. Ganz im Gegenteil. Sie erhöht sogar das Tempo.

Damit hatte die ÖVP so nicht gerechnet. Wenn sie nun ihrer Strategie der Härte gegenüber Verteidigungsminister Norbert Darabos treu bleiben will, kommt dies einer Zerreißprobe für die Koalition gleich. Auf der anderen Seite will die SPÖ nicht mehr von ihrem eingeschlagenen Bundesheer-Kurs abgehen. Dies hat der gestrige Mittwoch klar unter Beweis gestellt. Gerade weil innerhalb der SPÖ Kritik an Darabos und dem SPÖ-Schwenk zur Wehrpflicht laut wurde und obwohl die SPÖ schon drauf und dran war, ihren Vorsprung gegenüber der ÖVP zu verspielen, will nun Kanzler Werner Faymann einen Gang zulegen. Er ist vom Ende der Wehrpflicht überzeugt - und davon, dass die Volkspartei dieses Thema nicht zur Koalitionsfrage machen wird. Zweifelsohne lassen sich sowohl SPÖ als auch ÖVP auf ein gefährliches Unterfangen ein. Beide wollen so etwas wie Stärke und Themenführerschaft erlangen. Beide haben sich in der Bundesheer?debatte mit ihren Positionen dermaßen einzementiert, dass ein Nachgeben nur noch als Schwäche ausgelegt werden kann. In der Not will die SPÖ das Volk befragen; das wird aber die harten Fronten nicht aufweichen, sondern eher den Anfang vom Ende dieser Koalition einläuten.

