FPÖ: Deimek vermisst wichtige Projekte im "Zielnetz 2025" der Regierung

Gehe davon aus, dass nach dem Beschluss auch die Finanzierung halten wird

Wien (OTS) - FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek begrüßt den Ministerrats-Beschluss über einen strategischen Plan für den Schienenausbau bis 2025, der gestern unter dem Namen "Zielnetz 2025" gefasst wurde. "Damit hat die Verkehrsministerin endlich einen ersten Schritt in Richtung des in Österreich fehlenden langfristigen Infrastrukturplans gesetzt. Ich hoffe, dass es nicht bei bloßem Stückwerk bleibt, sondern auch langfristige Planungen für die Bereiche Straße, Wasser, Luftfahrt sowie Informations- und Kommunikationstechnologie folgen, sodass man endlich von einer Gesamtstrategie im Bereich Infrastruktur sprechen kann", so Deimek.

Getrübt werde die Freude durch das Fehlen zweier wichtiger Nord-Süd-Verbindungen: "Auch die Strecken Budweis - Linz - Graz sowie die Tauernstrecke über Salzburg nach Villach gehören aus unserer Sicht dringen angegangen", so Deimek. Heikel sei auch die Frage der Finanzierung, insbesondere da, wo die Projekte keine rein österreichische Angelegenheit seien: "Besonders beim Brennertunnel müssen natürlich auch die Zusagen von Italien und von der EU halten, damit kein teures Sackloch mitten im Berg übrig bleibt", warnt der FPÖ-Verkehrssprecher.

Was die Finanzierung der Infrastrukturprojekte durch Österreich anbelangt, geht Deimek nun davon aus, dass die ÖVP ihre permanenten Querschüsse gegen wichtige Bahnprojekte einstellt "Auch wir Freiheitlichen sind für Sparsamkeit und für Kritik an den ÖBB, wenn sie im operativen Bereich Schulden anhäufen. Die Finanzierung des Schienenausbaus muss jedoch außer Streit stehen", bekräftigt Deimek.

