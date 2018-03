ARBÖ: Tanken - Besser heute als morgen!

Autobahntankstellen meiden - Spritspartipps auf die Fahrt in die Semesterferien

Wer in den kommenden Tagen weite Fahrten vor sich hat und beispielsweise zum Skifahren aufbricht, sollte besser heute als morgen tanken. Das rät der ARBÖ vor allem den Wienern und Niederösterreichern, die am Wochenende in die Semesterferien aufbrechen.

Wer am günstigsten aussteigen will, sollte sich nicht an Autobahntankstellen den Tank anfüllen, denn diese sind im Schnitt mindestens 10 Cent teurer, als abseits der Autobahn. Entlang der Westautobahn (A1) und der Südautobahn (A2) ist es leicht möglich abzufahren und oft nur ein paar Hundert Meter die erste günstige Tankstelle abseits der Autobahn zu finden (Bsp.: Oed, St. Valentin auf der A1, Völkermarkt auf der A2).

Ein Extra-Spartipp: ARBÖ-Mitglieder bekommen mit der ARBÖ-MasterCard bei jeder Avanti-Tankstelle den Sprit um drei Cent billiger. Der ARBÖ bietet eine Übersicht über die günstigsten Tankstellen auf allen Kanälen: www.arboe.at, ORF-TELETEXT Seiten 435-443, iPhone-Applikation "iSprit"

ARBÖ-Spritspartipps entlasten Geldbörse und schonen Umwelt=

Wichtig sind nicht nur die Auswahl der günstigsten Tankstelle, sondern auch ein paar Verhaltensweisen, mit denen man gleichzeitig Umwelt und Geldbörse entlasten kann:

Luftdruck checken - Sobald das Auto voll beladen ist, braucht es einen höheren Reifendruck. Zwei Bar zu wenig und der Spritverbrauch steigt.

So früh wie möglich in den nächsten Gang schalten - Ein durchschnittliche Auto benötigt bei Tempo 60 im 2. Gang 10 Liter, im 3. Gang 6,6 Liter und im 4. Gang 4,8 Liter.

Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten - Wer schnell fährt, verbraucht auch mehr Sprit, insbesondere mit Ski- und Dachträger.

Elektronische Extras nur verwenden, wenn notwendig - Die Heckscheibenheizung verursacht einen Mehrverbrauch von etwa 0,1 Liter. In analoger Weise bewirken natürlich auch andere zusätzliche Verbraucher (wie zusätzliche Beleuchtungseinrichtungen oder Klimaanlage) eine Erhöhung des Verbrauchs.

Motor nicht unnötig laufen lassen - Das wirkt sich ab einer Zeitspanne von etwa 50 Sekunden positiv auf den Verbrauch aus.

Beim Berg-Abwärtsfahren immer einen Gang einlegen - Dadurch wird in modernen Autos die Schubabschaltung aktiviert und das Auto verbraucht keinen Sprit.

