AK genießt höchstes Vertrauen bei Mitgliedern

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut IFES erhebt in regelmäßigen Abständen die Zufriedenheit der AK-Mitglieder mit ihrer Interessenvertretung. Das aktuelle Monitoring bringt ein äußerst erfreuliches Ergebnis: AK genießt höchstes Vertrauen bei Mitgliedern.

Über Details der Befragung sowie aktuelle Entwicklungen in der Beratung möchten wir Sie im Rahmen einer Pressekonferenz

am 7. Februar 2011, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, informieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, AK-Direktor Dr. Josef Peischer und der designierte AK-Direktor Dr. Josef Moser zur Verfügung.

