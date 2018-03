Sanierungsscheck NEU: Chance verpasst!

Installateure fordern Änderung der Durchführungsbestimmungen beim Sanierungsscheck: Heizungssanierung nicht an Sanierung der Außenhülle koppeln

Wien (OTS/PWK067) - Mit den vorgestellten Rahmenbedingungen für

den Sanierungsscheck haben die zuständigen Ministerien, laut Bundesinnung der Installateure, eine wichtige Chance verpasst: "Das große Potential, das in der Modernisierung von Heizungsanlagen liegt, wurde weitgehend ignoriert", ist Michael Mattes, Bundesinnungsmeister der Installateure in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), überzeugt. "Anstatt mit einem bundeseinheitlichen Fördersystem einen attraktiven Anreiz zu geben, endlich die neuesten Errungenschaften der Technik in den österreichischen Heizungskellern bzw. auf den Dächern zum Einsatz zu bringen, wurde der finanzielle Anreiz auf 1.500 Euro reduziert und die Koppelung an die Sanierung der Außenhülle beibehalten", so Mattes.

Dies ist für Fachleute wie Mattes völlig unverständlich, da die Erneuerung der Heizungsanlage im Einfamilienhaus rund 30 Prozent an Energieeinsparung - bei Einsatz von Hybridlösungen sogar 45 Prozent - erzielt. Durch die thermische Sanierung der Außenhülle gemäß den Richtlinien der Wohnbauförderung wird mit einer Ersparnis von 30 Prozent gerechnet. "Da die Erneuerung der Heizungsanlagen spätestens nach 20 Jahren erfolgen muss, die Sanierung der Gebäudehülle jedoch nur alle 50 bis 100 Jahre erfolgt, ist eine strikte Koppelung dieser beiden Maßnahmen nicht zielführend", betont Mattes.

Die Bundesinnung fordert daher eine Änderung der Durchführungsbestimmungen, um all jenen Haushalten die geförderte Möglichkeit zur Energiekosteneinsparung zu bieten, die sich die bis zu sechsmal teurere Sanierung der Gebäudehülle nicht sofort leisten können. So soll die Förderung der Heizungssanierung nicht an die Sanierung der Außenhülle gekoppelt bleiben: "Bei ca. 600.000 Heizungen, die derzeit saniert werden sollten, wäre ein ungeheures Energiesparpotential bei niedriger Einstiegshürde gegeben, das nicht leichtfertig ungenutzt bleiben sollte", unterstreicht Mattes abschließend. (AC)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

DI Christian Atzmüller

E-Mail: atzmueller @ bigr2.at

Tel. 01/505 69 50-121