ARBÖ: Winter hilft in Windeseile

Kleine Tochter sperrte Mutter aus - Pannenfahrer war schnell zur Stelle

Gmunden (OTS) - Als am Dienstag, den 01.02.2011 Denise

Loitlesberger in Bad Wimsbach (OÖ) ins Auto stieg, ahnte sie noch nicht wie hilfreich der ARBÖ sein kann. Sie fuhr geschäftlich nach Gmunden und stieg aus dem Auto, da bemerkte sie, dass ihre kleine Tochter von innen das Auto versperrt hatte. Der Motor lief, die kleine zweijährige Emily weinte laut, da rief sie in ihrer Verzweiflung den ARBÖ-Pannennotruf 1-2-3.

Sofort machte sich ARBÖ-Pannenfahrer Stefan Winter aus dem winterlichen Gmunden auf den Weg zu Frau Loitlesberger. Wenige Minuten später am Pannenort angekommen, öffnete der 23-jährige ARBÖ-Techniker in Windeseile das Fahrzeug. Mit einem großen Schrecken davongekommen konnte Frau Loitlesberger mit der kleinen Emily die Fahrt fortsetzen. "Kinder sind unberechenbar und immer für Überraschungen gut. Das weiß ich als Vater einer kleinen Tochter selbst sehr gut. Man kann nur empfehlen, vor dem Aussteigen stets den Motor abzustellen und den Schlüssel mitzunehmen", rät der Pannenprofi.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessensvertretung & Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Woitsch

Tel.: (++43-1) 891 21-205

mailto: presse @ arboe.at

http://www.arboe.at