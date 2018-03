ÖLI/UG: LehrerInnenbildung NEU braucht bessere wissenschaftliche und praktische Ausbildung mit Master-Abschluss für ALLE LehrerInnen!

Gemeinsame LehrerInnenbildung muss auch VolkschullehrerInnen voll einbeziehen!

Wien (OTS) - Die ÖLI/UG -Österreichische LehrerInnen Initiative

- Unabhängige GewerkschafterInnen fordern von den Ministerinnen Schmied und Karl zukunftsorientierte konkrete Schritte in Richtung universitäre Magister/Masterstudien für alle künftigen LehrerInnen und die Integration der Pädagogischen Hochschulen in Pädagogische Universitäten oder Pädagogische Fakultäten. Absichtserklärungen, wie zuletzt am 27. Jänner in Salzburg, sind zu wenig.

Die Unabhängigen GewerkschafterInnen begrüßen das grundsätzliche Bekenntnis der Ministerinnen Schmied und Karl zur gemeinsamen universitären Ausbildung aller LehrerInnen und über "Pädagogische Universitäten am Ende des Weges" (Presse, 29.1.2009). Sie vermissen aber einmal mehr verbindliche Aussagen zu einer über Umbenennungen hinausgehenden Reform, d.h.

- für die neue universitäre, wissenschaftliche und schulpraktische Master/Magister-Ausbildung aller LehrerInnen, auch der VolksschullehrerInnen,

- für die schrittweise Integration der Pädagogischen Hochschulen, ihrer Ressourcen und ihres Personals in Pädagogische Universitäten oder eigene Pädagogische Fakultäten.

Zwt.: Gemeinsame LehrerInnenbildung - nicht ohne VolkschullehrerInnen!

Die ÖLI-UG kritisiert die anscheinend bereits SPÖ-ÖVP-akkordierte Beschränkung der gemeinsamen LehrerInnenbildung NEU auf Hauptschule und AHS-Unterstufe, bei der noch dazu jeder Hinweis auf die Anhebung der HauptschullehrerInnenausbildung auf Master-Niveau und auf eine anschließende Berufseinstiegsphase ausgespart bleibt. Diese Zurückhaltung beider Ministerinnen zeigt, dass die Gefahr eines verschulten Bachelor-Kurzstudiums für alle SekundarstufenlehrerInnen weiterhin gegeben ist und dass die VolksschullehrerInnen, denen von Gesamtschulgegnern gerade erst alle Schuld an den schlechten PISA-Lese-Ergebnisse zugeschoben worden ist, ohne die notwendige Anhebung ihrer Grundausbildung auskommen sollen.

Bildung kostet, auch die LehrerInnenbildung. Die Anhebung der Ausbildung der Volks- und HauptschullehrerInnen auf das international längst übliche Master-Niveau und die universitäre Ausbildung aller PädagogInnen sind notwendige Zukunftsinvestition. Dazu braucht es neue Strukturen: Pädagogische Universitäten bzw. eigene Pädagogische Fakultäten für Forschung und Lehre. Dazu braucht es im "Jahr der Bildung" einen Kanzler und einen Finanzminister, denen die Anhebung der Budgets für Unterricht und Wissenschaft und die dazu erforderliche bedarfsgerechte Nachadjustierung des Budgets ein Anliegen ist - im Interesse aller Kinder und Jugendlichen, im Interesse aller im Bildungsbereich Beschäftigten:

- für bessere Ausbildung und Bezahlung aller LehrerInnen, für bessere Schulqualität auf allen Schulstufen, für die gemeinsame, ganztägige Schule, für ein den Anforderungen der Gesellschaft entsprechendes hochqualitatives Bildungswesen.

- Zusammenführen von PH- und Uni mit ihren unterschiedlichen Stärken und die jahrzehntelang versäumte Einrichtung von universitären Forschungszentren und Lehrstühlen für Grundschul- und Frühkind-Pädagogik und die Ausfinanzierung der LehrerInnenbildung NEU.

Keine Angst vor Reformen - Her mit den Bildungsmilliarden!

Für die Unabhängigen GewerkschafterInnen der ÖLI/UG

Reinhart Sellner, Ingrid Kalchmair (AHS)

Wilfried Mayr, Gaby Bogdan (APS)

Dietmar Mühl (BS)

Katharina Bachmann, Gary Fuchsbauer (BMHS)

