Hahnenkammexpress in Kitzbühel mit 56.000 Fahrgästen

ÖBB-Mobilitätskonzept mit Shuttleverkehr im Takt sorgte für kundenfreundliche An- und Rückreise der Skifans - Zugsteuerung erstmalig über die Betriebszentrale in Innsbruck

Kitzbühel (OTS) - Es ist ein bewährtes ÖBB Konzept das seit 15 Jahren rund um Kitzbühel für einfache, verlässliche und kundenfreundliche Mobilität sorgt. Die Hahnenkammexpress Züge pendeln an den Renntagen zwischen Kirchberg - Kitzbühel und St. Johann den ganzen Tag und im Zusammenspiel mit den Großparkplätzen, die entlang der Bahnstrecke vorgesehen sind, strömen jedes Jahr Zigtausend Skifans auf Schienen direkt ins Zielgelände. 56.000 begeisterte Fahrgäste aus den verschiedensten Ländern und ganz Österreich waren im heurigen Jahr mit den über 300 ÖBB-Zügen rund um Kitzbühel unterwegs. Premiere hatte die komplette Zugsteuerung durch die Betriebsführungszentrale (BFZ) in Innsbruck. Sie funktionierte problemlos und sicher. Sämtliche Fahrstraßen, Weichen und Signale für die über 300 Zugfahrten in diesem Streckenabschnitt wurden durch die Kollegen im ÖBB Tower Innsbruck "fernbedient". Vor Ort in Kitzbühel Hahnenkamm unterstützte die ÖBB-Einsatzleitung die Abläufe und sorgte für einen reibungslosen Gesamtablauf. Mit guter Planung, engagierten Mitarbeitern und der Erfahrung aus zahlreichen Großereignissen zeigten die ÖBB dem großteils jungen Publikum am Hahnenkammwochenende "Bahnfahren ist INN und COOL".

Modernste Fahrzeugflotte im Einsatz

Am Rennwochenende Freitag bis Sonntag standen rund 75.000 zusätzliche Sitzplätze für die Kunden zur Verfügung. So waren mehrere Doppelstockzüge, zusätzliche Zuggarnituren "Talent" und mehr Waggons im Einsatz. Große Vorteile bringen die breiten und stufenlosen Einstiege der neuen Fahrzeuge, so ist ein rascher Fahrgastwechsel in den Haltestellen garantiert. In Summe sorgten über 70 ÖBB-Mitarbeiter vom Lokführer, Fahrdienstleiter, Zugbegleiter, Ticketverkäufer bis zum Sicherheits- und Reinigungspersonal am Wochenende für eine gelungene Abwicklung.

Verstärktes Mobiltätsangebot zum Night-Race in Schladming

Für das Nachtrennen auf der Planai am 25. Jänner 2010 haben die ÖBB gemeinsam mit dem ÖBB-Postbus ein Mobilitätspaket entwickelt. Aus Graz (ab 11.48h), Linz (ab 12.25h) und Wien (ab Wien-Floridsdorf 9.57h) werden Sonderzüge nach Schladming angeboten. Die Tickets sind bei allen ÖBB-Personenkassen sowie beim CallCenter unter der Telefonnummer 05 1717 erhältlich. Alle Infos auch unter www.steiermark.oebb.at

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Mit rd. 45.000 MitarbeiterInnen und Gesamterträgen von rd. 5,7 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Im Jahr 2009 wurden von den ÖBB 453 Mio. Fahrgäste und 120,3 Mio. Tonnen Güter transportiert. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

