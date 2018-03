FPÖ-Hübner: Die Europäische Union darf nicht zur Transfer-Union verkommen!

Freiheitliche beharren auf Volksabstimmung über den EURO-Rettungsschirm

Wien (OTS) - "Wir sind nach der Ausdehnung des Euro und der EU auf Länder mit völlig anderen Gesellschafts-und Wirtschaftsmodellen - wie Griechenland, Portugal und Spanien - heute im zerrüttetsten Wirtschafts- und Währungsgebiet der entwickelten Welt angelangt. Der Euro ist ein Hort der Instabilität geworden! Diejenigen europäischen Länder, die sich von der Euro-Zone und teilweise auch von der EU ferngehalten haben, haben davon tendenziell eher profitiert", stellte der europapolitische Sprecher der Freiheitlichen, NAbg. Dr. Johannes Hübner, heute im Rahmen der von der FPÖ initiierten Parlamentsdebatte "Kein Euro-Haftungsschirm ohne Volksabstimmung, Herr Bundeskanzler!" fest.

Regional- und Kohärenzfondszahlungen hätten nicht - wie erwartet -, die gravierenden Unterschiede beseitigt oder wenigstens verringert, sondern "Blasen" geschaffen, die nun zum Ruin der Hauptempfängerländer führen könnten. Allein nach Griechenland seien in den letzten 25 Jahren schätzungsweise 120 Milliarden Euro - das Doppelte der jährlichen heimischen Staatsausgaben - aus dem Titel Regionalhilfe oder Kohäsionsfonds geflossen, mußte Hübner dem anwesenden Bundeskanzler erklären.

"Nun zu Ländern außerhalb der EU: Ich möchte nicht immer die Schweiz nennen. Nehmen wir Norwegen oder den Kleinstaat Island. Die Isländer haben mit dem Zusammenbruch des gesamten Bankenwesens den größten aller möglichen Unglücksfälle erlebt. Und heute sind sie wirtschaftlich stabiler als etwa das EU-Mitglied Irland und nicht auf Unterstützung angewiesen", so Hübner weiters.

"Daß durch die Perpetuierung und Institutionalisierung des Rettungsschirms im Zuge der bevorstehenden Änderung des EU-Vertrages Österreich Zahler - ja, sogar einer der Zahlmeister - und somit Verlierer dieser 'Transferunion' sein wird, ist auf Jahrzehnte hinaus klar. Allein die in Frage stehenden Beträge von derzeit 475 Milliarden Euro, welche nach Wunsch der EU-Spitze noch auf sagenhafte 1.500 Milliarden aufgestockt werden könnten, lassen den nächsten Schritt zu einer zentralen europäischen Wirtschaftsregierung unvermeidbar erscheinen. Dies bedeutet für Österreich letztendlich den Verlust der Budget-, Wirtschafts-, Wohlfahrts- sowie Steuerautonomie", führte Hübner aus.

"An einem so wichtigen Punkt muß das Volk entscheiden: Entweder den von SPÖ, ÖVP - und vor allem den Grünen - anvisierten Zentralisierungsweg einzuschlagen, oder den Weg der Umkehr und der Dezentralisierung, hin zu mehr staatlicher Eigenverantwortung in einem europäischen Staatenbund, zu gehen. Noch in der Sitzung des Nationalrates vom 24.09.2008 hat die SPÖ und damit auch Bundeskanzler Werner Faymann einen FP-Antrag auf Abhaltung einer Volksabstimmung bei jeder wesentlichen Änderung des EU-Vertragswerkes unterstützt, woran sie sich heute nicht mehr erinnern will. Die Freiheitlichen werden seinem Gedächtnis bei allen sich bietenden Gelegenheiten auf die Sprünge helfen und auf Durchführung einer Volksabstimmung bei der bevorstehenden Änderung des EU-Vertrages bestehen", kündigte Johannes Hübner abschließend an.

