Nationalrat - Darabos: Freiwilligenheer bringt gleiche Leistung bei gleichen Kosten - ohne Zwang

10.000 Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenschutz, über 1.000 Personen für Auslandseinsätze

Wien (OTS/SK) - Verteidigungsminister Norbert Darabos hat am Donnerstag im Nationalrat die Vorzüge eines Freiwilligenheeres mit starker Milizkomponente betont. "Mein Modell bringt gleiche Leistung bei gleichen Kosten jedoch ohne Zwang", so Darabos bei der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage. Auch als Freiwilligenheer wird das Österreichische Bundesheer weiterhin 10.000 Personen für den Katastrophenschutz und 1.000 Personen für Auslandseinsätze bereitstellen können. ****

"Auch der - hoffentlich theoretische - Fall der Landesverteidigung kann damit bewältigt werden. Allen Aufgaben kann in vollem Umfang nachgekommen werden", so Darabos. Gewährleistet werde das durch den verstärkten Einsatz von Zeitsoldaten und eine Stärkung der Milizkomponente. "Die Miliz wird durch ein finanzielles Anreizsystem und auch qualitativ aufgewertet", betonte der Verteidigungsminister.

Eine Reform des österreichischen Wehrsystems werde durch die veränderte sicherheitspolitische Lage und das Ende des Kalten Krieges möglich und sinnvoll. Im Zuge der Reform soll es weiter zu Umschichtungen von der Verwaltung hin zur Truppe kommen. Der Verkauf von Liegenschaften soll vorangetrieben werden, innerhalb von zehn Jahren sollen 2.200 Posten eingespart werden.

Zur Vorbereitung der Reform hat Darabos einen mehrstufigen Prozess eingeleitet. Nach Beginn der Diskussion wurden bei einer international besuchten Enquete Wehrsysteme verglichen. Die Erfahrungen sind in die präsentierten Modelle eingeflossen. Nach dem Diskurs mit allen Parlamentsparteien will Darabos auch die Bevölkerung in die Entscheidung einbinden. Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung sein Heeres-Modell und eine damit einhergehende Aussetzung der Wehrpflicht befürwortet. (Schluss) sa/sv

