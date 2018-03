FPÖ-Unterreiner: Gleichbehandlungsnovelle ist eine Husch-Pfusch-Aktion

Wien (OTS) - "Als eine Husch-Pfusch-Aktion - angeblich zum Wohl

der Frauen" bezeichnete FPÖ-Gleichbehandlungssprecherin NAbg. Heidemarie Unterreiner heute die Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz.

"Ein einziges Detail zeigt da schon sehr drastisch auf, wie absurd und grotesk das Ganze ist", so Unterreiner. "So sollen zwar auf der einen Seite die Gehälter offengelegt werden - dies diene angeblich der Schließung der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen - und gleichzeitig sollen diejenigen mit Geldstrafen belegt werden, die offen über ihr Einkommen sprechen. Man will also Gehaltsunterschiede bekämpfen, indem die Gehälter transparent gemacht werden sollen und gleichzeitig Menschen kriminalisieren, wenn sie offen über ihre Gehälter sprechen. Das ist nicht nur eine Absurdität, sondern eine Pervertierung jeder Rechtsstaatlichkeit!"

Klammheimlich auf leisen Sohlen hätte da ein gesellschaftspolitisches Vorhaben durchgewunken werden und noch schnell vor Weihnachten im Plenum verabschiedet werden sollen, "das einen politischen Sprengstoff in sich birgt", sagt Unterreiner. "Der ÖVP war anfangs entgangen, dass neben der angeblichen Verbesserung der Einkommenstransparenz, die weiterhin außerhalb der Arbeitswelt hätten beschlossen werden sollen, auch noch andere Änderungen mit einbezogen hätten werden sollen, die ganz massiv die persönliche Freiheit eingeschränkt hätten und die den völlig gleichgeschalteten politisch-korrekten Einheitsmenschen zum Ziel hatten." Erst durch die massiven Proteste der Opposition und die Warnungen renommierter Arbeits- und Sozialrechtsexperten, wie Professor Theodor Tomandl, der nicht nur vor dem Anschlag auf die persönliche Freiheit, sondern auch vor einem "autoritären Staat" warnten, sei die ÖVP aufgewacht.

"Was uns hier doch zur Abstimmung vorgelegt wird", betonte Unterreiner im Rahmen der heutigen Debatte, " ist nicht mehr als ein erbärmliches Flickwerk, das man in letzter Sekunde zusammengestoppelt hat. Die Vorgehensweise der Regierungsparteien bei dieser Novellierung war dilettantisch und das Verhalten gegenüber der Opposition überheblich."

