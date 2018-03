Nationalrat - Becher: Neues Teilzeitnutzungsgesetz verbessert Verbraucherschutz wesentlich

Anwendungsbereich deutlich erweitert - Auch bewegliche Übernachtungsunterkünfte einbezogen

Wien (OTS/SK) - Das Teilzeitnutzungsgesetz 2011 bringt eine "wesentliche Verbesserung des Verbraucherschutzes und auch eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen". Das sagte SPÖ-Nationalratsabgeordnete Ruth Becher heute, Donnerstag, im Parlament. Das Teilzeitnutzungsgesetz 2011 regelt Informationspflichten und Rücktrittsrechte beim Kauf von Teilnutzungsrechten an Ferienwohnungen und dergleichen. Im Gegensatz zur Vorgängerrichtlinie bringt die neue Richtlinie einen deutlich erweiterten Anwendungsbereich. So sind nunmehr auch bewegliche Objekte (z.B. Wohnmobile) erfasst. ****

Auch die zeitliche Komponente in Sachen Einsetzen konsumentenschutzrechtlicher Rechte wurde deutlich verändert (früher Mindestdauer drei Jahre, jetzt ein Jahr), betonte Becher. Zudem sind nun auch weitere Vertragsarten (z.B. Wiederverkaufs- und Tauschverträge) in den Regelungskreis einbezogen.

Becher machte zudem klar, dass das alte Teilzeitnutzungsgesetz aufgrund der großen Unterschiede nicht novelliert wird, sondern ein neues Teilzeitnutzungsgesetz geschaffen wird. Es sei außerdem in dieser Frage sinnvoll, mit Nicht-EU-Ländern bilaterale, völkerrechtliche Verträge abzuschließen, um auch hier den Verbraucherschutz zu gewähren, so Becher. (Schluss) mb/sv/mp

