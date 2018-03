Oberösterreichs Bildungswesen im Benchmarking der Bundesländer

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die gemeinsame Initiative von

Industriellenvereinigung OÖ, Arbeiterkammer OÖ und Johannes Kepler Universität für ein besseres Schulsystem geht in die nächste Runde.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 27. Jänner 2011, um 11.30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, möchten wir über die Aktivitäten seit der Projekt-Vorstellung im vergangenen September berichten und die Ergebnisse des Forschungsauftrags an das Institut für Höhere Studien zum Thema "Oberösterreichs Bildungswesen im Benchmarking der Bundesländer" sowie erste konkrete Vorschläge zum Thema "Frühkindliche Bildung" präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, der Präsident der Industriellenvereinigung OÖ, DI Klaus Pöttinger, und Univ.Prof. DI Dr. Richard Hagelauer, Rektor der JKU, zur Verfügung.

