Lichtenecker: Mittelstandsbericht zeigt Reformbedarf für die Förderlandschaft

Unternehmen brauchen klare, einfach zugängliche und transparente Förderschienen für Zukunftsinvestitionen

Wien (OTS) - "Das Förderwesen das von Bund, Ländern und Kommunen für die Betriebe eingerichtet wurde, braucht dringend Reformen", fordert Ruperta Lichtenecker, Wirtschaftssprecherin der Grünen. Doppelgleisigkeiten, Unübersichtlichkeit, im Kreis schicken der Unternehmen wenn sie Förderungen in Anspruch nehmen wollen und Lücken sind einige der Mängel die die Förderlandschaft aufweist, kritisiert Lichtenecker. Auch WIFO und Rechnungshof betonen in ihren Analysen die Reformnotwendigkeiten im Förderwesen.

"Wir brauchen eine umfassende Reform des Förderwesens, damit den Unternehmen wenn Sie Unterstützung brauchen, rasch und effizient geholfen wird", so Lichtenecker.

Der Mittelstandsbericht zeigt zudem Probleme in den Bereichen Umweltschutz und Energieeffizienz auf. "Dem Bericht zu Folge ist der Anteil der österreichischen KMU mit umfassenden Energieeffizienzsystemen im EU-Vergleich nur mittelmäßig. Bei einfachen Energiesparmaßnahmen liegt Österreich sogar unter dem EU-Durchschnitt", kritisiert Lichtenecker und fordert: "Um die großen Chancen auf Grüne Arbeitsplätze zu sichern und die Klimaschutzziele umzusetzen brauchen insbesondere auch die vielen kleinen Unternehmen bessere Rahmenbedingungen - von der Beratung bis hin zu den finanziellen Anreizen".

