JUGENDVERTRETUNG: Kein verpflichtender Sozialdienst für Jugendliche!

Die BJV übt heftige Kritik an den Vorschlägen von WK-Präsident Leitl zur Erhaltung des Sozialsystems.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) zeigt sich über den Vorschlag von Wirtschaftskammerpräsident Leitl, Jugendliche zu einem verpflichtenden Sozialdienst einberufen zu wollen, entsetzt: "Jungen Frauen und Männern darf nicht die alleinige Verantwortung für den Erhalt des Sozialsystems aufgebürdet werden", so Philipp Nagel, Vorsitzender der BJV, "junge Menschen sind sehr wohl bereit - auch -einen Beitrag für das Sozialsystem zu leisten, dazu bedarf es keines Zwanges, sondern Anreizen."

Besonderen Anlass zur Kritik gibt Leitls Zielsetzung dieses verpflichteten Sozialdienstes als "charakterliche Formung" für junge Menschen, wobei unklar sei, was darunter letztendlich verstanden werden soll.

Insgesamt seien die angesprochenen Probleme im Sozial- und Pflegebereich, wie Mangel an Betreuungsplätzen - egal ob mit oder ohne Zivildienst - nur durch Schaffung von ausreichend bezahlten, ordentlichen Arbeitsplätzen mit dafür ausgebildeten Arbeitskräften zu lösen. "Dass Jugendliche, für die zuerst die Familienbeihilfe gestrichen, dann Einsparungen im Bildungssystem durchgeführt werden, jetzt für Versäumnisse der Politik in diesen Bereichen aufkommen müssen, ist jedenfalls inakzeptabel", betont Nagel.

Abschließend fordert der Vorsitzende die Regierung bezüglich der Diskussion um die Abschaffung von Wehrpflicht und Zivildienst auf, Alternativmodelle bereit zu stellen, um mit den Konsequenzen adäquat umzugehen. "Einerseits die Wehrpflicht abzuschaffen, dafür im Gegenzug eine einzelne Gruppe der Gesellschaft unverhältnismäßig zu belasten, darf jedenfalls nicht die Lösung sein!"

