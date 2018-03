Haubner: Schieder läuft bei ÖVP offene Türen ein

Vereinfachung des Steuersystems von Pröll bereits angekündigt - klares Nein zu Leistungsträger-Belastungsprogramm des ÖGB

Wien, 16. Jänner 2011 (OTS) - "In Sachen Vereinfachung des Steuersystems läuft Schieder bei der ÖVP offene Türen ein", sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Abg.z.NR Peter Haubner zu heutigen Aussagen von SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder. Nicht nur der Wirtschaftsbund sei seit langer Zeit ein glühender Verfechter einer Vereinfachung des Steuer- und Abgabensystems - auch ÖVP-Bundesparteiobmann und Finanzminister Josef Pröll habe eine Vereinfachung des Steuersystems klar und deutlich angekündigt. "Für diesen Weg Prölls, nämlich mittelfristig sowohl eine Vereinfachung des Steuersystems als auch eine Entlastung herbeizuführen gibt es also offensichtlich nicht nur die volle Unterstützung des Wirtschaftsbundes, sondern auch des Koalitionspartners SPÖ auf Regierungsebene. Das ist ein erfreuliches und vielversprechendes Signal", so Haubner weiter.

Ein klares Nein kommt vom Wirtschaftsbund allerdings für das vom ÖGB geforderte Belastungsprogramm für die Leistungsträger/innen. "Die wiederkehrenden klassenkämpferischen Töne der Gewerkschaftsvertreter sind gestrig, unüberlegt und kontraproduktiv. Denn schon jetzt tragen die Leistungsträger/innen und damit auch die Unternehmer/innen die Hauptsteuerlast", so der Generalsekretär weiter. "Steuern auf Betriebsvermögen, auf Eigentum und auf Eigentums- sowie Betriebsübergaben kommen daher für den Wirtschaftsbund und die ÖVP nicht in Frage", betont Haubner, der einmal mehr darauf hinweist, dass Leistungsgerechtigkeit die Voraussetzung von Verteilungsgerechtigkeit ist.

Erfreulich sei diesbezüglich, dass Staatssekretär Schieder heute selbst klar gestellt hat, dass man nur verteilen kann, was man vorher verdient hat. Das sei als Signal der wirtschaftspolitischen Vernunft zu werten und wohl auch als klare Absage an "überzogene, leistungsfeindliche und den Wirtschaftsstandort gefährdende Forderungen der Gewerkschaft" zu verstehen, so der Wirtschaftsbund-Generalsekretär abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Tel.: +43 (0)1 505 47 96 - 30

m.leithner @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at